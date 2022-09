Después de conocer a los dos equipos que irán al Super Bowl, todos los fans de los emparrillados tenemos una semana de descanso antes del gran partido y para no perder el hype, la NFL realizó el famoso Pro Bowl.

El juego entre conferencias con los mejores jugadores de la NFL, elegidos por los mismos fans. De inicio, suena a una excelente idea y es que, el Pro Bowl funcionó durante mucho tiempo y hasta era del agrado de unos cuantos aficionados.

Y es que, hace varios años los jugadores se toman en serio este Pro Bowl. Dejaban todo en la cancha, había golpes bastante fuertes y era todo un espectáculo, pero en la vida también aplica la física y todo lo que sube, tiene que bajar.

Foto: Getty Images

Desafortunadamente, en los últimos años el partido entre conferencias ha perdido emoción. Entre que los jugadores ya no se lo toman en serio, entre que ya hay menos golpes espectaculares y que algunos elegidos se bajan del partido por tomar vacaciones con anticipación.

La NFL ha tratado de mantener viva la tradición del Pro Bowl. Ha intentado darle un giro al partido trayendo leyendas como coaches, pero no funcionó. Así que, la misma liga ya está considerando eliminar el partido y hacer otro tipo de espectáculo… ¡Señor me has mirado a los ojos!

Foto: Getty Images

Los planes que tiene la NFL para quitar el Pro Bowl

“Los jugadores sólo se quieren divertir”, así no decía la canción de Cindy Lauper, pero se puede adaptar. Entonces, la NFL quiere darles a los fanáticos un verdadero show, donde las estrellas también se diviertan.

Nos podemos estar despidiendo del Pro Bowl, porque será reemplazado por un partido de tochito bandera y un show de habilidades. Ese sería el nuevo plan de la NFL para el fin de semana previo al Super Bowl… y no es mala idea.

Este show de habilidades ya ha aparecido en algunos previos del Pro Bowl con diferentes juegos entre jugadores. Algunos para QB’s, otros para receptores y a los fans les agradó mucho la idea, algo que ya habíamos visto.

Esta nueva idea se llamará “Pro Bowl Games” y de acuerdo con AP, uno de los encargados de todo este cambio será Peyton Manning con su empresa Omaha Productions… el mayor de los Mannning siempre pensando en lo mejor para los fans, un crack.

Foto: Getty Images

La historia del Pro Bowl

Este partido es una verdadera tradición, porque lleva más de 70 años celebrándose. Nació en 1951 y su sede fue en Los Ángeles, ciudad que lo albergó durante 21 años consecutivos, para después ir a diferentes estados entre 1972 y 1980.

En la década de los 80’s se decidió llevar el Pro Bowl a un destino exótico, pero que funcionó durante un largo tiempo, hasta 2009. Hawái fue el lugar donde se celebraría durante varias décadas.

Después de la isla hawaiana, se ha intentado de todo para volver a hacer atractivo el evento, pero sin tanto éxito. Esta edición de 2023 del Pro Bowl se llevará a cabo en Las Vegas, en el Allegiant Stadium y promete ser un eventazo para calentar motores para el Super Bowl.

¿Te gustaría que el Pro Bowl viniera a México? Y, ¿cuál sería el mejor estadio para albergar este evento?

Foto: Getty Images