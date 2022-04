¿Qué si y qué no? El consumo de alcohol en el Mundial de Qatar 2022

Como cada cuatro años, miles de personas se preparan para recorrer miles de kilómetros en lo que será la peregrinación más importante de sus vidas: ir a un mundial de futbol. En el caso del Mundial de Qatar 2022 sabemos cuáles son los grupos, quiénes serán los rivales de la selección nacional, los partidos imperdibles y las maravillas que han construido en estadios, sin embargo hay una pregunta que todos nos hacemos y pocos han podido responder: ¿Se puede beber alcohol en Qatar?, ¿se permitirá el consumo de cervezas en el mundial de fútbol?, ¿me van a meter a la cárcel si me echo unas cubas?

El consumo de alcohol en Qatar es y será restringido, pero contrario a lo que se dice, no está prohibido. Sin embargo, existe una serie de consideraciones que debes tener en cuenta antes de viajar al Mundial de Qatar 2022 y así evitarte problemas.

Beber alcohol en Qatar

¿Se puede beber alcohol en Qatar? Es la pregunta que más me han hecho durante este viaje y en mi recorrido de 8 días por Qatar he podido confirmar que el consumo de alcohol no es ilegal, pero existen estrictas normas sobre su consumo. Por ejemplo, beber alcohol en lugares públicos es un delito; estar borracho en público es delito, como también lo es en muchas partes del mundo, conducir en estado de ebriedad, o intentar traficar alcohol (o drogas). Estas ofensas se toman en serio y se pueden castigar con multas, deportación o incluso cárcel.

Para entender cómo funciona el alcohol en Qatar, vale la pena recordar que se trata de un país musulmán, por lo que para comprar alcohol (o productos de cerdo) se necesita tener una licencia, además de pagar un impuesto especial conocido como “el impuesto al pecado” o el “sin tax”, así que en esta guía trataremos de responder algunas de las preguntas más frecuentes sobre el consumo de alcohol en Qatar.

¿Puedo viajar a Qatar con bebidas alcohólicas en mi equipaje?

NO. Qatar prohibe la importación de bebidas alcohólicas. Recordemos que la única empresa que puede importar o distribuir alcohol es la Qatar Distribution Company. Esto quiere decir que cualquier persona que intente ingresar al país con pomos, botellas o bebidas alcohólicas en su equipaje o compradas en el duty free, será revisada en aduanas, y las botellas, pomos y bebidas serán confiscadas desde el aeropuerto. Eso sin mencionar la advertencia que seguramente te harán las autoridades correspondientes.

¿Puedo comprar alcohol en Qatar?

Qatar Distribution Company es la ÚNICA entidad que puede importar, distribuir o vender alcohol. También es la única autoridad que puede expedir permisos a hoteles, restaurantes, bares, discotecas para vender licor a sus clientes. Tú, como turista NO puedes obtener este permiso, pues es únicamente para residentes de Qatar.

Si un ciudadano quiere comprar alcohol para su consumo personal, debe tramitar un permiso especial en la Qatar Distribution Company, para obtenerlo necesita presentar una carta membreteada y firmada de su trabajo, en la que especifiquen su puesto, salario básico, dirección, afiliación religiosa y estado civil. Y bueno, aún y cuando cumplas con todos los requisitos, no es seguro que te lo den. Por ejemplo, las mujeres extranjeras que estén casadas con musulmanes, no pueden obtener estos permisos.

Para alivio de los turistas, se puede consumir alcohol en restaurantes, bares y ciertos hoteles con licencia, sin embargo para poder entrar a estos lugares debes mostrar una identificación que te acredite como residente de Qatar, o en su defecto como turista, es decir, debes llevar tu pasaporte el cuál –en mi experiencia– suele ser escaneado y registrado a la entrada. Si no lo llevas, simplemente te niegan la entrada.

¿Debo tener permiso especial para tomar alcohol en Qatar?

NO. Los permisos o licencias son exclusivamente para los hoteles, bares o restaurantes que quieran vender bebidas alcohólicas. Como cliente de estos lugares, no necesitas ningún permiso especial para beber alcohol, simplemente identificarte a la entrada y listo. Eso sí, recuerda mantener la cordura.

¿Cuánto cuestan las cervezas y el alcohol en Qatar?

Digamos que barato, no es. Hace unos párrafos hablaba del ‘Impuesto al pecado’ o ‘Sin Tax’ que aplica a la venta de las bebidas alcohólicas, lo que aunado al control que tiene el QDC en la venta y distribución de las mismas hace que el precio al consumidor sea bastante elevado.

A lo largo de mi viaje he visto que en promedio, el costo de una botella de cerveza oscila entre los 35 y 50 reales qatarís, lo cual viene siendo unos $200-$250 pesos mexicanos. Una bebida con ron, gin, o vodka, oscila entre los 55 y $60 reales qatarís que serían $300-$350 pesos mexicanos, en tanto que bebidas más especializadas como el tequila, whisky o coñac se pueden encontrar desde los 79 hasta los 130 reales, es decir, $430-$700 pesos mexicanos. Este es el costo por bebida, la venta de botellas comienza en un piso de 600 reales o $3 mil pesitos, las más baratas.

Algo que se ha mencionado, pero no ha trascendido más allá de las buenas intenciones, es que el comité organizador podría ofrecer un subsidio en el costo de bebidas alcohólicas durante el Mundial 2020, así que crucen los dedos.

¿Venderán chelas y bebidas en los estadios del Mundial de Qatar 2022?

La comunicación sobre la venta y consumo de alcohol en el Mundial de Qatar 2022 ha sido limitada, pero se sabe que los estadios cuentan con áreas asignadas para la venta y consumo de chelas y otras bebidas. Lo que no está claro al día de hoy, es si estas zonas serán para todo público o para algún tipo de boleto especial, como Hospitality o VIP.

¿Habrá Fan Fests y se podrá beber alcohol ahí?

Hasta el momento, no se han anunciado oficialmente los Fan Fests, ni mucho menos si habrá venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, podemos tomar como referencia lo hecho durante el Mundial de Clubes que se celebró en Doha en el 2019, donde se creó un Fan Fest en el Doha Sports Park en el que los aficionados podían consumir alcohol, además de disfrutar de los partidos, comida, conciertos, etcétera.

Extraoficialmente, un vocero del Comité Organizador expresó hace unos días que el Gobierno de Qatar está en pláticas con diversas entidades con el fin de crear al menos TRES zonas de tolerancia para el mundial. Esto quiere decir, que se planea implementar al menos tres espacios distribuidos en diversos puntos estratégicos de Doha, para que los aficionados puedan consumir alcohol sin problema.

Lo que parece un hecho, es que NO se podrá consumir ninguna bebida alcohólica fuera de las áreas designadas.

¿Y las camineras?

Tomar alcohol en las calles y espacios públicos de Qatar está prohibido e incluso, es una ofensa que la policía persigue. De nueva cuenta, al día de hoy no se ha anunciado algún tipo de tolerancia, por lo que habrá que decir adiós a las ‘camineras’, y evitarse problemas.

Un mundial diferente

No hace falta ser un genio, para darse cuenta de que el Mundial de Qatar 2022 será un mundial diferente, comenzando por las fechas en las que se estará jugando, las limitantes para viajar al país sede en caso de no contar boletos para los partidos, y por supuesto la inmersión a una cultura, de la que en el mundo occidental conocemos poco.

En este sentido, vale la pena entender que los usos, costumbres y leyes que rigen en Qatar son distintas a las que se hayan experimentado en algún otro mundial, por lo que vale la pena ser flexibles, tolerantes y sobre todo respetuosos. A final del día, el mundial se trata de divertirnos, disfrutar y también de respetar.

¡No seas esa persona malacopa que arruina todo!