México ya tiene un par de plazas olímpicas en Clavados. Gaby Agúndez y Alejandra Orozco clasificaron a la final del Mundial de Clavados de Fukoka 2023, en la modalidad individual desde la plataforma de 10 metros, a pesar de la falta de apoyo de la CONADE, que incluso ha abandonado a la delegación mexicana en sus publicaciones en redes sociales.

Agúndez dio una muestra de calidad al calificar a la final en el tercer sitio, sólo superada por las clavadistas chinas, a quienes ya enfrentó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los cuales terminó en el cuarto sitio, muy cerca de la medalla de bronce. Por su parte, Alejandra Orozco se clasificó en el sexto sitio con cierto drama, pues durante la mayor parte de la competencia estuvo incluso fuera de la zona de calificación.

Gaby Agúndez y Alejandra Orozco / Caribe Sports

Gaby Agúndez y Alejandra Orozco conquistaron plazas olímpicas para México

En las semifinales compitieron 19 clavadistas, de las cuales 12 pasaron a la final y automáticamente lograron plaza olímpica. Mientras que Gaby Agúndez tuvo una participación sólida, a Orozco se le complicó el camino después de sus dos primeros saltos, que tuvieron una calificación relativamente baja, sin embargo, México ya tiene las dos plazas olímpicas en individual.

“Ya se consiguieron las individuales, que eran las más difíciles, y ahora nos falta la de sincronizados. La verdad es que estamos en un muy buen nivel, tenemos tiempo (para la plaza en sincronizados) y estamos en la pelea; lo podemos lograr”, dijo Gaby Agúndez para algunos medios, entre ellos Sopitas.com. “Han sido meses complicados, meses de mucha incertidumbre (por el tema de la CONADE), pero estoy contenta de que hayamos logrado estar presentes en este Mundial”, agregó.

Orozco le sufrió, pero lo consiguió

Alejandra Orozco quedó cerca de la eliminación durante las semifinales y fue a partir del tercer salto cuando comenzó a remontar para meterse entre las primeras 12, lo cual afianzó en su último salto, con el cual se metió hasta el sexto puesto. La tapatía indicó que su experiencia jugó un papel importante para sobreponerse y conquistar el boleto de los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos.

Agencia Mexsport

“Obtener estas plazas para México significa demasiado… Un as bajo la manga es la experiencia y lo años que llevo aquí. Tantas veces lo he hecho que sé que tengo que demostrarlo y pararme como un temple. Todos nos podemos equivocar, pero también lo podemos hacer muy bien, y esa es la idea con la que me gusta pararme”, dijo Alejandra Orozco.

La otra plaza olímpica que México consiguió en el Mundial de Clavados fue con Kevin Berlín y Randal Williars en sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

Ahora el problema es el fogueo sin apoyo de CONADE

Gaby Agúndez y Alejandra Orozco lograron medalla de bronce en la prueba de sincronizados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y desde ese entonces no habían competido debido a lesiones. La pareja mexicana quedó en cuarto lugar en el mundial de Fukoka y dejaron pendiente el boleto a los Juegos Olímpicos de París, el cual pueden consumar en el Mundial de Doha, que se celebrará en febrero de 2024, y en el cual deben terminar entre las mejores cuatro parejas.

Sin embargo, el proceso se puede complicar justo por la falta de apoyo de CONADE, lo cual obliga a las clavadistas a buscar competencias con sus propios recursos. “Hay que buscar la manera en que podamos estar presentas en las competencias internacionales. En sincronizados ya nos calificamos a las Copas del Mundo el próximo año, así que es importante el fogueo, y que los jueces nos vean, y para conseguir ese ritmo de competencia”, mencionó Agúndez.

