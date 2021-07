Alexa Moreno, la gimnasta que aplastó las críticas antes de volver a los Juegos Olímpicos

Hay momentos en el deporte que requieren de una gran fortaleza mental, así como de resiliencia para superar la adversidad. La historia de Alexa Moreno se debe narrar por esa línea, ya que dejó atrás miles de críticas al prepararse para los Juegos Olímpicos en Tokio.

Durante y después de su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la mexicana se convirtió en el blanco de juicios por su físico. Sin conocer su rutina o el esfuerzo que implicó llegar a la justa, miles de personas usaron las redes sociales para atacarla.

Afortunadamente, Moreno logró reponerse y y dejó atrás a sus detractores. Tomó los comentarios negativos como impulso para un nuevo ciclo olímpico y ahora forma parte de la delegación histórica que representará a México en la gimnasia de Tokio 2020.

¿Quién es Alexa Moreno?

Oriunda de Mexicali, Baja California, participó en campeonatos mundiales desde que tenía 16 años de edad. En Pacific Rim 2010 consiguió su primera medalla a nivel internacional, el bronce en salto de caballo y solo por debajo de la canadiense Dominique Pegg y la australiana Emily Little.

El mismo año, Alexa Moreno se presentó en los Juegos Panamericanos y se quedó con la plata también en potro. Asimismo, conquistó el oro por equipos junto a Marisela Cantú, Daniela De León, Yessenia Estrada, Elsa García y Ana Lago.

La hazaña se repitió en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014: Moreno estuvo acompañada por Karla Retiz, Karla Torres, Ana Lago y Elsa García. El siguiente gran paso estaba claro, llegar a los Juegos Olímpicos e incrementar el nivel para competir ante las máximas potencias.

Una vez en Río 2016, participó en todos los aparatos de forma individual, así como en la modalidad de combinados. Los resultados no alcanzaron para las medallas pero sí fueron mejores de lo esperado. No obstante, los ataques en redes sociales se desataron.

“Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente. No cometí ningún error grande y fue una sorpresa que lo hiciera tan bien en todas las competencias, piso y salto son mi especialidad“, compartió Alexa Moreno con la BBC después de la justa.