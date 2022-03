Así fue como Alexandr Dolgopolov cambió las raquetas por las armas para combatir por Ucrania

Los ataques y la invasión de Rusia a Ucrania ha impactado diversos sectores, entre ellos el deportivo. Atlas y exatletas tanto de Ucrania como de Rusia se han manifestado en contra de los ataques bélicos. Algunos ucranianos han expresado su deseo por defender a su país con armas, como Vasyl Kravets, “pero no puedo porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma”.

Sin embargo, Alexandr Dolgopolov pasó al siguiente nivel, pues en menos de una semana se preparó en Turquía, regresó a su natal Ucrania, con armas, casco y chaleco antibalas. Su carrera como tenista terminó en abril de 2021 y exatlleta de 33 años de edad asegura que no saldrá de Kiev hasta derrotar a los rusos.

“¡Este es mi hogar y lo defenderemos con toda la gente que se quedó!”, indicó en una de sus tantas publicaciones en redes sociales.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022