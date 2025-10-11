Lo que necesitas saber: En la J8, Chivas se llevó la victoria 2-1 sobre el América con goles de Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González.

El sábado 11 de octubre día de puro futbol. No solo tendremos el México vs Argentina en el Mundial Sub 20 peleando por el pase a semifinales, también el amistoso de la Selección Mayor contra Colombia.

Y por si no fuera suficiente con esos dos partidos, tendremos el duelo entre América vs Chivas en Arizona. La oportunidad perfecta para que el ‘Ame’ consiga su revancha después de aquella derrota en la Jornada 8 del Apertura 2025.

Fecha y hora del América vs Chivas en Arizona

América y Chivas aprovecharon el parón por la Fecha FIFA y para no perder el ritmo, tendrán un partido amistoso en Arizona, para consentir a su afición en Estados Unidos.

El clásico se juega el sábado 11 de octubre a las 21:00 hrs, tiempo de México y será transmitido por TUDN y Vix Premium.

Y aunque sabemos que es amistoso, esperamos que jueguen el partido como lo qué es, un clásico y con el orgullo de por medio. Al menos para que valga la pena lo que gastaron los aficionados.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 13 de septiembre del 2025 en la jornada 8. Contra todo pronóstico, Chivas se llevó la victoria 2-1 con goles de Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González.

Ah, y por si tienen la duda de dónde y cuándo ver los dos partidos de la Selección Mexicana, acá se los dejamos.