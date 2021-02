Ana María Zavala: De jugar en la Liga MX Femenil a dirigir en la Liga TDP

¡Tenemos una historia de éxito por aquí! Hace algunos años conocimos a Ana María Zavala como portera del León Femenil y ahora es la única mujer entre los directores técnicos de la Liga TDP o Tercera División del futbol mexicano.

Luego de muchos años de trabajo y preparación, la oriunda de Valle de Santiago, Guanajuato, recibió la oportunidad de dirigir a los Delfines de Abasolo. En noviembre de 2020 se convirtió en la sucesora de Miguel Ángel Juárez.

Con 25 años de edad, Ana Zavala también es una de las estrategas más jóvenes en esta categoría. Gerson Mancilla de Alcades de Lagos encabeza la lista con 21 años, pero hay al menos 20 DTs menores a 30 años.

Ana Zavala en la Liga MX Femenil

El futbol es la pasión de Ana María Zavala desde que era una niña. Sin embargo, se encontró con muchos obstáculos en el camino hacia el profesionalismo y estos comenzaron con su familia.

“Empecé a practicar desde muy chiquita, pero en mi casa como que no lo aceptaban, habían muchos tabúes todavía en ese tiempo y no me dejaban. Jugaba con hombres, después me empezaron a llegar invitaciones a la selección de Valles Salamanca y luego estuve en la selección de Guanajuato por 4 años“, relató la DT a la Liga TDP.

Los sueños de Zavala quedaron en pausa cuando ingresó a la Universidad para estudiar Entrenamiento Deportivo en La Salle Bajío. Casi como si fuera el destino, al graduarse se enteró de la creación de la Liga MX Femenil y decidió hacer todo lo posible para llegar a Primera División.

“Todo un año me la pasé entrenando y fui a visorias hasta que me quedé en el Club León. Debuté el 11 de agosto de 2017 y ahí estuve un año, se acabó mi contrato y no quise irme más lejos“, agregó la exportera.

Como futbolista esmeralda, Ana recibió minutos en 2 partidos del Apertura 2017 y uno más del Clausura 2018. Aunque aspiraciones cambiaron, su enfoque se mantuvo y decidió volver a estudiar: entró a la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) de Querétaro y recibió su título en mayo de 2019.

Oportunidad en la Liga TDP

Los Delfines de Abasolo sufrieron cambio en el banquillo a mediados del año pasado y el 23 de octubre se anunció que el auxiliar técnico Marco Ruiz asumiría el cargo de manera interina.

Durante las semanas siguientes, la directiva del club se enfocó en encontrar al candidato o candidata ideal y al final, la elegida fue Ana María Zavala, quien recibió la noticia mientras atravesaba un momento muy complicado.

“Venía de un proceso en el que acababa de perder a un familiar, la verdad estaba deprimida y no tenía las cosas muy claras. Esta oportunidad me abrió los ojos a lo que quería. Estoy muy contenta porque valoran mi trabajo, los chicos son amables, atentos“, contó la estratega.

Al ser su primera experiencia en el banquillo, la joven DT todavía se enfrenta a ciertas situaciones que sabe que cambiarán con el paso del tiempo. Por ejemplo, todavía no se anima a gritarle a sus dirigidos y se apoya en el mismo Marco Ruiz, que se quedó para formar parte de su cuerpo técnico.

Por ahora, Delfines de Abasolo se ubica en la sexta posición del Grupo 8. La escuadra de Ana Zavala suma 33 puntos producto de 8 victorias, 6 empates y 4 derrotas en lo que va de la campaña en la Liga TDP.