Los bonos millonarios que perdió Antonio Brown al quedar fuera de los Buccaneers

Mientras el mundo de la NFL se divide entre señalamientos y apoyo a Antonio Brown, se reveló que el ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers dejó ir una buena cantidad de dinero en bonos en el cierre de la temporada. Sus millonarios ingresos quedarán incompletos luego de haber abandonado al equipo en pleno partido contra los Jets y dicen por ahí que incluso es el final de su carrera profesional.

De acuerdo con información del reportero Adam Schefter de ESPN, los bonos en el contrato de Antonio Brown ascendían a 333 mil 333 dólares cada uno; es decir, prácticamente un millón de dólares en conjunto. Se trataba de tres aspectos diferentes: uno por recepciones, otro por yardas y uno más por el número de touchdowns que consiguiera.

Another angle of AB running off of the field shirtless during a Bucs offensive drive. pic.twitter.com/YWAUvTxHq1

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 2, 2022