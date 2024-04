Lo que necesitas saber: Guadalupe Porras recibió 25 puntos de sutura el 25 de febrero

El 25 de febrero del 2024, las imágenes de Guadalupe Porras le dieron la vuelta al mundo. Ella fue la árbitra asistente que sufrió un fuerte impacto con una cámara en el partido entre Betis y Athletic de Bilbao en la jornada 26 de La Liga y casi un mes después de aquel acontecimiento compartió sus primeras palabras y aseguró que no recuerda nada de aquel encuentro.

Después del primer gol de aquel partido, un camarógrafo de la televisora DAZN ingresó a la cancha por la línea de banda para acercarse a los festejos, cuando la árbitra corría de regreso hacia el medio campo como parte del protocolo tras validar un gol.

La árbitra no recuerda nada del partido ni del choque

Guadalupe recibió atención médica en el terreno de juego, donde dejó imágenes fuertes, y es que el impacto le provocó una herida profunda y grande por lo cual su rostro se llenó de sangre. Poco después fue trasladada a un hospital donde fue atendida por un cirujano plástico, quien tuvo que aplicar 25 puntos de sutura.

“Me llevaron a quirófano, me pudo operar el cirujano plástico y al levantar la gasa me dijo ‘Guadalupe, siento decirte que va a ser más de lo que a mí me gustaría. Creía que te iba a dar menos puntos de los que te voy a dar’. Al final fueron 25“, compartió tras su regreso a las canchas.

Guadalupe estuvo fuera de actividad durante un mes y asegura que sólo vio una vez las imágenes de su impacto. “No recuerdo nada de esa jugada ni tampoco del partido. La he visto una vez, pero era como haber tenido una pesadilla. Me traía malos pensamientos”.

Cambios en el protocolo para camarógrafos tras accidente de Guadalupe

En un video difundido por la Real Federación Española de Futbol, Guadalupe indicó que los médicos le recomendaron permanecer internada un par de días debido a que podría presentar dolor intenso después de la operación, pero tal vez lo más duro fue la parte de recuperación mental.

“He necesitado tiempo para asimilar todo lo que había pasado. He tenido que recurrir a profesionales para ser consciente de todo lo que me había pasado y de todo ese shock que estaba sufriendo. Afortunadamente fue pasando el tiempo y una va mejorando física y psicológicamente”, compartió.

Asimismo festejó el hecho de que La Liga haya prohibido la entrada a la cancha a los camarógrafos, quienes ahora deben recorrer por detrás de la línea de banda y de la línea de meta. “Gracias a este cambio la cámara no va a poder atravesar la línea de banda. Va a tener que rodear por la linda de fondo para ejercer su trabajo y eso nos va a facilitar poder trabajar con libertad haciendo nuestras funciones”.

