Acabó el Grupo B: Canadá y una clasificación agridulce a la siguiente ronda del Mundial 2026

Lo que necesitas saber: Canadá superó por primera vez la fase de grupos de un Mundial y Bosnia podría hacer lo mismo si es uno de los mejores terceros

Canadá logró la misión más importante que tenían este año: superaron por primera vez la fase de grupos en una Copa del Mundo, pero lo hicieron con una derrota que los deja como segundos de su sector en el Mundial 2026 por debajo de Suiza.

Hablamos del Grupo B, donde las cosas terminaron como seguramente la gran mayoría pronosticó, pues Bosnia se impuso a Qatar y espera ser uno de los mejores terceros.

Foto: Mexsport

¿Qué pasó en el cierre del Grupo B del Mundial 2026?

Canadá hizo todo lo que estuvo en sus manos, pero Suiza es una selección con mucha más experiencia y terminó derrotándolos 2-1. Hubo dramatismo en los momentos finales, con Canadá buscando el empate que les regresaba la primera posición, pero no se les dio.

En el otro encuentro, Bosnia tuvo por ahí un susto, pero manejó todo el partido y venció con claridad a Qatar 3-1, que ahora sí está oficialmente eliminada.

Así queda el Grupo B del Mundial 2026

Lo dicho, Canadá clasifica por primera vez en su historia a 16vos de final, el problema es que ahora deberá dejar su país y viajar a Los Ángeles para enfrentar al segundo lugar del Grupo A, que en este momento es Corea del Sur.

Suiza, por su parte, se queda en territorio canadiense y jugará contra uno de los mejores terceros, con varios días más de descanso. ¿Y Bosnia? Se queda a la espera de clasificar, para lo cual hay que entender cómo se definirán los mejores terceros.