Lo que necesitas saber: Aunque en Yucatán ya había sido despenalizado el aborto en 2025, aún faltaban modificaciones a su constitución para eliminar un apartado que protegía la vida desde la fecundación.

El Congreso de Yucatán fue protagonista de algo que pocas veces ocurre: los diputados aprobaron una reforma relacionada con la despenalización del aborto… solo después de que un juez les impusiera una multa por desacato.

Congreso de Yucatán // Foto: Facebook.

Diputados de Yucatán aprueban reforma para la despenalización del aborto

Parece que la única forma para que los diputados de Yucatán se pongan a trabajar es mediante una multa económica. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque así lograron resolver una orden judicial relacionada con la despenalización del aborto.

No, no es broma. Un juez federal sancionó a 35 diputados del Congreso de Yucatán por no cumplir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la multa, ahora sí los legisladores aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 1 de la Constitución Política local y así cumplir con la orden de la Suprema Corte.

Congreso de Yucatán // Foto: Facebook.

Y… ¿Qué aprobaron exactamente?

Aunque en Yucatán ya había sido despenalizado el aborto en 2025, aún faltaban modificaciones a su constitución para eliminar un apartado que protegía la vida desde la fecundación y que se consideraba como una contradicción.

Desde entonces, la aprobación no se realizaba debido a diferencias entre los legisladores, pues se oponían a modificar el texto… y solo con una resolución judicial (y una multa) es como lo hicieron posible.

La nueva redacción del artículo establece que: “El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. Asimismo, promoverá las condiciones necesarias para su desarrollo integral en todas sus etapas, en observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Pero bueno. Con la reforma ya aprobada, oficialmente Yucatán concluyó sus modificaciones legales relacionadas con la despenalización del aborto.