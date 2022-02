¡El ave no funciona! Los goles con los que el América de Solari fue despachado por el San Luis

El América de Santiago Solari no funciona (ojalá no nos hagan ofrecer disculpas), pues en el Estadio Azteca no sólo cayó ante Atlético de San Luis, sino que además fue superado (3-2) y con sólo un punto en el torneo, podría terminar al final de la cuarta jornada de la Liga MX, a pesar del intento de remontada en los últimos minutos.

Para acabarla de amolar, el América terminó con un hombre menos tras la expulsión de Miguel Layún en los últimos minutos del partido. Con esta derrota, América suma siete juegos sin victoria, contando el torneo anterior.

¿Por qué la goleada fue una humillación?

Al Ame le duele especialmente esta derrota porque no ha ganado en lo que va del torneo y porque puso sobre a la cancha a sus refuerzos, estamos hablando de Juan Otero y Diego Valdés, ambos provenientes de “la cantera lagunera”, así como a Jorge Meré y Jonathan Dos Santos.

También le duele porque se pierde ante el Atlético, que no había hecho puntos ni goles en el torneo, y con cierta facilidad, en el segundo tiempo, le metió tres. Por si fuera poco, los potosinos aún no tienen entrenador.

Si bien anunciaron a André Jardine, para el partido de la cuarta jornada apareció en el banquillo el interino Rigoberto Esparza, mientras que el timonel brasileño observó el juego desde un palco. En pocas palabras, América fue humillado.

Los goles de la humillación del América

El Atlético de San Luis se adelantó muy temprano en el partido, con Unai Bilbao, quien mandó el balón al fondo del arco con un cabezazo tras el cobro de un tiro de esquina en el que superó con facilidad, tanto a su marcador como a Memo Ochoa, quien se vio sorprendido por el cobro de Rubens Sambueza, pues estaba dando instrucciones a sus zagueros.

Aunque América tocó la puerta de Marcelo Barovero en un par de ocasiones en el primer tiempo, no encontró puerta, a diferencia del Atlético, que sentenció el partido en siete minutos.

El 2-0 llegó de la manera más sencilla para Abel Hernández, quien sólo tuvo que empujar el balón a la portería después de que Andrés Vombergar dejara en el camino a Ochoa a los 53 minutos, mientras que al 60 Abel Hernández habilitó a Germán Berterame, que puso el 3-0.

América soñó con la remontada

Con más ímpetu que futbol, el América encontró un par de goles en el tiempo agregado, primero con Roger Martínez al minuto 90 y después con el de Henry Martín al 93′, por lo que el partido terminó con un tiro de esquina a favor del América y al cual se sumó Ochoa para buscar el remate, pero el centro fue rechazado por Barovero.