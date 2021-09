¿Qué necesita el Barcelona para evitar el ridículo (otra vez) en el Champions League?

Lo del Barcelona ya dejó de ser chistoso… bueno, sigue siendo, pero poco a poco su desgracia comienza a conmover, pues el equipo catalán quedó desarticulado después de la salida de Lionel Messi y la venta de otro jugadores como Antoine Griezmann, y las consecuencias ya son notorias en la Champions.

¿Se acuerdan que lo que queda del Barcelona no metió ni las manos contra el Bayern Munich? Pues le pasó lo mismo contra el Benfica, que se impuso facilito 3-0 y con ello el Barcelona ha tocado fondo, literalmente, apenas en la segunda jornada de la fase de grupos.

Después de las humillaciones de la Roma, Liverpool, Bayern Munich y PSG en los últimos cuatro años, el objetivo del Barcelona en la Champions era no hacer el ridículo, pero no lo está logrando y puede que no lo veamos ni en la Europa League en 2022.

Los catalanes ya se comieron seis goles apenas en dos juegos, y lo alarmante es que no ha hecho goles. De esta manera, Barcelona es último del grupo E.

No le alcanza ni para Europa League

Si la fase de grupos de la Champions League terminara hoy, Barcelona no alcanzaría puestos de Europa League. Cabe recordar que en cada grupo, los dos primeros avanzan a los Octavos de Final, mientras que el tercer lugar va a Europa League.

Barcelona, sin puntos y sin goles, no alcanzaría el boleto a Europa League, y esas son malas noticias en lo económico, pues se pierde un ingreso importante por premios por competir en torneos europeos, justo cuando el equipo culé necesita dinero para salir del bache.

¿Qué necesita Barcelona para evitar el ridículo en la Champions?

Barcelona es el único equipo del Grupo E que no tiene puntos. Bayern Munich se despega fácilmente después de sumar dos triunfos y colocarse en lo alto con seis unidades, por lo que necesita un par de triunfos para amarrar uno de los pases a Octavos.

De esta manera quedaría un boleto en el grupo y Barcelona depende en gran parte del su verdugo, Bayern Munich.

Los bávaros juegan en partidos consecutivos contra el Benfica en la jornada 3 y 4, mientras que Barcelona lo hará ante Zenit, que en teoría es el rival más cómodo. En caso de que el Barcelona gane ambos partidos y Bayern gane ante Benfica, los blaugranas se colocarán automáticamente como sublíderes.

En la jornada seis, Barcelona recibe al Benfica, al que con un empate podría mantener en el tercer lugar del grupo y de esta manera al menos estaría asegurando el pase a la Europa League, ya que en la sexta vfecha visitan al Bayern, y en este duelo son candidatos a otra goleada.

La paciencia con Koeman se acaba

Ronald Koeman no sólo tiene problemas en la Champions, sino que también el torneo de liga, en el cual enfrentará al Atlético de Madrid el próximo fin de semana. En caso de no ganar, los rumores apuntan que sería la despedida del neerlandés.

El estratega, además, ha protagonizado choques con la directiva, por lo que Koeman quedó en el paredón de fusilamiento.