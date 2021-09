Mal y de malas: Los memes de la derrota del Barcelona ante el Bayern en la Champions League

¡Se cumplieron los pronósticos! El Barcelona perdió 0-3 en el inicio de la Champions League, ante un Bayern que si bien lució superior, dejó ir muchas oportunidades para incrementar su cuenta de goles. Sin Messi y con un plantel plagado de jóvenes, las burlas no se hicieron esperar y parece que el club culé vivirá tiempos muy oscuros.

A pesar de que los recuerdos de la afición blaugrana ante el club alemán son peores a lo ocurrido esta tarde, los aficionados de otros equipos no perdonaron a los dirigidos por Ronald Koeman. Y es que el problema no solo son los goles en contra: El Barça no tiene idea, ni contundencia para competir contra uno de los gigantes de Europa.

Por si fuera poco, el Barcelona comprobó que sus seguidores no están interesados en apoyar, incluso en partidos importantes como este ante el Bayern. La asistencia en el Camp Nou fue de 39 mil 737 personas y desde hace días se dio a conocer que los boletos para la Champions y LaLiga no se venden como se esperaba.

Los memes contra el Barcelona tras el 3-0 vs Bayern

Entre lágrimas, quejas y hasta el lado amable del trabajo de Koeman, los fans y haters del Barcelona le dieron vuelo a la hilacha con los memes por el descalabro contra el Bayern. Pero como dicen por ahí, pudo ser peor… Ahora hagan sus apuestas: ¿Cuánto durará la crisis catalana?

#FueraKoeman y más vergüenza para los aficionados

Algunos incluso aprovecharon para sentirse directores técnicos… Y señalaron todos los errores del Barcelona en los goles del Bayern. Otros pidieron el famoso “borrar club” del FIFA e incluso la salida de Koeman.