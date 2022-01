¡El retiro puede esperar! Ben Roethlisberger y los Steelers quedan en las puertas de los playoffs

Muchos lo dimos por retirado, pero Ben Roethlisberger alargará su carrera un poco más con los Steelers, pues no sólo llevó a su equipo a los tiempos extra ante los Ravens, sino al triunfo, con el cual jugará una vez más en los playoffs (salvo un empate en entre Raiders y Chargers) y lo veremos una vez más con el siete el dorsal en la ronda de comodines el próximo fin de semana y aunque llegarán en papel de víctimas, con Big Ben no se debe dar nada por hecho.

A los Steelers se le abrió el camino rumbo a los playoffs, después de que los Jacksonville Jaguars hicieran el milagro ante los Indianapolis Colts (26-11), el rival directo de Pittsburgh en la lucha por el último boleto a la ronda de comodines, de modo que sólo tenían que ganar su partido contra los Ravens.

El pase 418 de Roethlisberger

Y aunque los Ravens tuvieron aparentemente el juego en las manos, Big Ben despertó justo a tiempo, en el último cuarto, para hacer el milagro de los Steelers y dejar para después el retiro.

Ben Roethlisberger no estuvo fino en los tres primeros cuartos. Big Ben no fue capaz de conectar para llegar a la zona de anotación. Las dos primeras anotaciones de los Steelers fueron goles de campo de Chris Boswell.

Sin embargo, el Big Ben consumó su pase número 418 para touchdown, de seis yardas, y el segundo en la temporada para Chase Claypool con el cual puso en ventaja a los Steelers 13-10, aunque los Ravens empataron el encuentro en su siguiente ofensiva con un gol de campo.

Steelers take the lead with 2:54 to go! #HereWeGo 📺: #PITvsBAL on CBS

📱: NFL app pic.twitter.com/BQDAkMu5wi — NFL (@NFL) January 9, 2022

Los Steelers se quedan sin playoffs

En el tiempo extra, Pittsburgh logró neutralizar la ofensiva de los Ravens y ahora Roethlisberger tiene mucho que agradecerle a Chris Boswell por el gol de campo que lo acerca a los playoffs.

Con este resultado, los Steeles se se quedan como segundos en el Norte de la AFC con récord de nueve ganados, siete perdidos y uno empatado, de modo que le quitan el lugar a los Colts para la ronda de comodines.