Alexa y Valeria Gómez persiguen el sueño de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 para representar a México en boxeo. Ambas, originarias de Ecatepec, Estados de México, son parte de la Selección Nacional y estarán presentes en los Juegos Centroamericanos (del 23 de junio al 8 de julio, en El Salvador) y Juegos Panamericanos (del 20 de octubre al 5 de noviembre, en Santiago, Chile) en sus respectivas categorías.

Mientras recorren la pista de atletismo del Deportivo Valle De Santiago, en San Agustín, Ecatepec, Carolina Galicia, madre de Alexa y Valeria, desenreda y acomoda vendas y nos cuenta con orgullo que el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 está cerca después de realizar una serie de sacrificios.

Alexa y Valeria Gómez, junto a sus padres

La Federación Mexicana de Boxeo no siempre ha apoyado a las hermanas, de modo que la familia ha costeado la mayor parte de los gastos, que incluyen viajes, indumentaria y entre otros. Parte de esos recursos han llegado a través de funciones que la propia familia ha organizado.

Jaime Gómez, padre de las boxeadoras mexiquenses, se ha involucrado mucho en la preparación de sus hijas, principalmente con entrenamientos, en los cuales suele exigir para sacar el mayor rendimiento. Parte de esa preparación la llevan a cabo en su gimnasio, aunque acuden al gimnasio del Deportivo de San Agustín para complementar con trabajos de fuerza en aparatos y ahí es donde se ponen a las órdenes de Luis Sánchez, instructor de dicho gimnasio y Azteca Lifting Training.

Alexa y Valeria, junto al instructor de Azteca Lifting Training / Sopitas.com

Alexa y Valeria, orgullo de Ecatepec

Alexa y Valeria buscan unirse a otras figuras del deporte que han salido de Ecatepec, como el caso de las y los futbolistas Charlyn Corral, George Corral, Christian ‘Hobit’ Bermúdez y Miriam Olmos, además de la nadadora Joana Jiménez, el basquetbolista Gael Bonilla y hasta la freestyler Azuky.

“Soy boxeadora amateur, seleccionada nacional, rankeada 13 a nivel mundial en la categoría 48-50 kilogramos. Soy dos veces campeona nacional, cuatro veces medallista nacional y dos veces internacional”, se presenta Alexa con Sopitas.com.

Valeria ya dio el paso al profesionalismo, aunque con 10 batallas aún puede competir con la Selección Nacional. “Soy campeona nacional en la categoría de los 57 kilogramos y profesional súper gallo”, dice Valeria, dos años mayor que Alexa, mientras sostiene su cinturón que la acredita como campeona. De cariño ha bautizado a ese cinturón como “el niño”.

Ambas comenzaron en el boxeo casi al mismo tiempo, cuando Alexa tenía 13 años y Valeria 15, y de inmediato mostraron cualidades y desde entonces comenzó el camino que las hace soñar con París, con sus respectivos sacrificios. “En realidad no son como tal sacrificios, más bien es un estilo de vida con mucha disciplina y entrenamiento. Muchas veces nos perdemos fiestas familiares por competencias, pero es algo en equipo junto con mi familia”, cuenta Valeria

“No tengo una vida social muy grande, mis días se basan en entrenamientos, casa, estudios y mucha disciplina”, agrega Alexa.

Alexa Gómez competirá en el Mundial de la India / IG alteza.01

Mujeres que luchan contra estigmas e inseguridad en Ecatepec

Ecatepec se ha hecho distinguir como uno de los municipios más poblados en México y uno de los más peligrosos, líder en feminicidios, robos, secuestros, entre otros delitos. Como Alexa y como Valeria, miles y miles de personas se trasladan con miedo de un lugar a otro y ese es el pan de cada día.

“Como mujer es muy difícil porque cuando salimos tenemos que estar pendientes porque los asaltos están a la orden del día”, comparte Valeria. “Si salgo a la calle siempre tengo que estar al pendiente porque sé que la gente no siempre tiene las mejores intenciones”, complementa Alexa, pero además de ello como muchos habitantes de Ecatepec que a diario se trasladan a la ciudad de México por trabajo, lidian con us estigma que muchas veces se puede tomar como broma.

Valeria Gómez comenzó a boxear en Ecatepec a los 15 años / IG siwa.mx21

“No lo había pensando, pero sí es cierto… Amigos de otros estados me preguntan. ‘¿De dónde eres?’, y les digo que de Ecatepec. Como que se sorprenden y me dicen ‘entonces voy a guardar mi celular’. No me siento orgullosa de que nos tengan catalogados como si fuéramos delincuentes; aquí hay mucha gente talentosa que trabaja y se esfuerza… no se deberían quedar sólo con las cosas malas”, indica Alexa.

“Como mujer y como deportista es algo difícil, ya que para trasladarnos de casa al deportivo es lidiar con la inseguridad y el miedo, sin embargo, hacemos una lucha diaria, mis papás están al pendiente. Nosotras nos sabemos defender un poco, competimos contra todos eso estigmas, pero Ecatepec también tiene muchos deportistas y gente positiva”, comparte Valeria.

¿Qué necesitan para calificar a Juegos Olímpicos París 2024?

Alexa viaja con la Selección Mexicana al Mundial de la India, del 14 al 27 de marzo, y en el cual puede conquistar el pase a París 2024 si califica a semifinales, aunque ella ha dejado claro que va por la medalla de oro.

En tanto, Valeria buscará el boleto tanto en los Juegos Centroamericanos como en Panamericanos, donde también Alexa competirá.