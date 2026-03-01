Lo que necesitas saber: Esta es la tercera vez que Brandon Moreno cae ante el público mexicano

Brandon Moreno fue derrotado en la que debía ser su noche en UFC y dejó a la Arena Ciudad de México con un inesperado silencio, tras caer en la pelea estelar frente a Lone’er Kavanagh, que se convirtió en el rival del mexicano casi de último momento, pues no era el rival original para este combate.

Moreno, el primer mexicano campeón en UFC, iba a enfrentar a Asu Almabayev, sin embargo una lesión lo marginó de la batalla y el lugar fue tomado por Kavanagh, quien en cinco rounds dejó visiblemente lastimado al mexicano. Brandon recibió un último castigo, el de los jueces, que decretaron su derrota por decisión unánime (49-46, 48-47 y 48-47).

Brandon Moreno fue severamente castigado / Luis Abraham Balderrama

Brandon Moreno fue trasladado a un hospital por protocolo

Se dio a conocer que después del combate, Brandon Moreno fue trasladado a un hospital como parte de una rutina para descartar lesiones que pudieran generar complicaciones, sin embargo, el mexicano se encuentra en buen estado de salud.

Esta fue una nueva experiencia frustrante para Brandon Moreno en México, quien ganó el año pasado, pero antes ya había perdido contra Sergio Pettis y Brandon Royval, y por ahora se aleja de una posible pelea por el título de su división, luego de que Alexandre Pantoja perdiera la corona contra Joshua Van.

Brandon Moreno al finalizar su combate / Luis Abraham Balderrama

David Martínez, un posible heredero de la afición mexicana

La velada de UFC en México no fue tan mala, pues la afición mexicana vio ganar a casi todos los contendientes mexicanos (solo perdieron Brandon Moreno y Daniel Zellhuber, por KO) , pero quien se perfila para el relevo es David Martínez, quien venció a Marlon Vera, pero su historia es particularmente cautivadora.

Además de su carrera en las artes marciales mixtas, David Martínez es médico y comenzó su experiencia en esta profesión durante la pandemia de COVID, en el IMSS. “Mi internado lo hice durante la pandemia y poder ayudar a todas las personas dentro del hospital, y fue una cosa muy satisfactoria”.

David Martinez es conocido en UFC como “El Doctor” y estuvo en la jaula durante 15 minutos, ovacionado por el público tras el nocaut sufrido por Daniel Zellhuber. Tras la victoria en la Arena Ciudad de México se espera que pueda ascender en la división del peso gallo y por lo tanto, su siguiente pelea tendría que ser contra un rival top.