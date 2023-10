Lo que necesitas saber: El contrato del mariscal de campo, es el básico para el jugador promedio en la NFL

Si eres de esos sopilectores a los que su sueldo no les alcanza para prácticamente nada, tenemos buenas noticias, que en realidad no lo son tanto. Pero bueno, no tienes por qué sentirte mal, Brock Purdy aplica la de “a michas” cuando se trata de la renta de su casa.

Así es, amiguitos. Por más sorprendente que parezca, a Brock Purdy todavía tiene que dividir la renta. De hecho, su roomie es un compañero en los 49ers.

Ojo, no anda en busca de un roomie, ya tiene uno y es un compañero en San Francisco, pero para que vean que los sueldos ya no alcanzan en México o Estados Unidos… y como diría Talina Fernández: “Pasa hasta en las mejores familias”.

El ‘Mr. Irrelevant’ que se volvió de la élite – Foto: Getty Images

¿Cómo está eso de que Brock Purdy divide su rente?

Nosotros en Sopitas.com no decimos eso, sino que lo dijo el mismo Brock Purdy en una entrevista para Today. La entrevistadora le preguntó sobre cómo estaba en temas de hogar.

Y la respuesta con un poco de pena fue: “Todavía tengo un compañero de cuarto. Uno de los linieros ofensivos aquí (49ers). Estamos dividiendo la renta“, dijo Brock Purdy.

Además, aseguro que no va en un auto lujoso ni nada por el estilo, sino que sigue conduciendo su Sequoia de la marca Toyota. Pero, ojo, que esto no es porque no le alcance, sino porque no le presta tanta atención a estos aspectos como otros compañeros.

Aunque es titular en uno de los mejores equipos, su sueldo es el básico más bajo – Foto: Getty Images

¿Cuánto gana el QB de 49ers?

Podemos ver que Brock Purdy es una persona muy humilde y que disfruta de la compañía de su roomie, además de que no es tan de derrochar su dinero… o por lo menos, no que sepamos.

De acuerdo con Spotrac, el QB de 49ers tiene el contrato más bajo que se pueda tener en la NFL y no es de sorpresa, porque aunque es un mariscal de campo de élite, sigue siendo ‘Mr. Irrelevant’.

Brock Purdy firmó por cuatro años y tres millones 737 mil dólares. Sólo hay un detalle, que su contrato está dividido y en su segundo año (2023) está ganando 870 mil dolarucos, para 2024 esa cifra aumentará a 985 mil billetes verdes.

Desafortunadamente para el QB, hay un pequeño problema, aunque no quiera gastar tanto, sí tendrá que hacerlo. Porque San Francisco es una de las ciudades más caras para vivir… chance y por eso no el alcanza del todo.

Brock Purdy, QB de 49ers – Foto: Getty Images

