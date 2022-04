Que dicen que la bronca entre Briseño y Huerta en el Toluca vs Chivas fue “por frustración de todos”

Chivas se mantiene en una constante crisis lejos de los títulos y en este momento, hasta de la zona de repechaje en la Liga MX. Los dirigidos por Marcelo Michel Leaño no encuentran la fórmula de levantar y prueba de ello es el empate de último minuto contra Toluca.

El equipo rojiblanco registra cuatro empates y apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, por lo que la afición está cada vez más molesta. Este sentir se ve reflejado incluso en el plantel, que tiene algunas diferencias que van más allá de la cancha.

Antonio Briseño y César Huerta ni siquiera tuvieron minutos en el Chivas vs Toluca, pero las cámaras de televisión los captaron discutiendo después del silbatazo final. Primero se hicieron de palabras con Isaac Brizuela de por medio y luego, el ‘Pollo’ amagó con un zape al delantero, lo cual desató las críticas, los memes y las burlas en redes sociales.

🎥 Esto debe encender alarmas. Pollo Briseño fue primero sobre el Chino Huerta. Isaac Brizuela fue el primero que intentó detenerlo, pero no lo logró. Después, Pollo fue incluso sobre Alexis Vega. La frustración de Chivas alcanza niveles preocupantes. #LaFuerzaDelAfecto pic.twitter.com/52kyw0Mw0i — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) April 10, 2022

Frustración, el motivo del conato de bronca entre jugadores de Chivas

Sumado al pleito entre Briseño y Huerta, Leaño fue expulsado contra los Diablos. Esto provocó que el auxiliar Francisco Robles atendiera a los medios de comunicación en conferencia de prensa y por ello, se llevó todos los cuestionamientos. Desde su punto de vista, la frustración en Chivas desencadenó los reclamos.

“Fue la frustración de todos, todos terminamos no tan contentos. Sí, por ahí hubo algunos reclamos pero al final se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien en el sentido de que no se llegó a más. No es lo mejor, pero sí la frustración. Los que han jugado al futbol saben que a veces se calienta y los dos se hicieron de palabras y a final de cuentas terminó bien todo“, explicó.

No obstante, todo esto contrasta con la mentalidad del técnico. Días antes de este partido, Leaño aseguró que en Chivas trabajarían con el método del afecto como método principal. “Trabajo desde el afecto a mis jugadores, yo los quiero y para quererlos los tengo que conocer“, declaró.