Sorpresas y maldiciones rotas: Los campeones impensados del 2021 en el deporte

Este 2021 fue un año más que extraño en el mundo del deporte, algunos campeonatos “impensados” se vivieron este año en todo el mundo. Cruz Azul y Atlas fueron campeones en México, eso dice todo y lo mejor es que no se ha alterado ninguna línea del tiempo.

Las dos maldiciones más grandes se han roto en México, casi 100 años sin ser campeón, si sumamos los años de Atlas y Cruz Azul se acabaron y que sepamos, no hay multiverso o no han llegado personajes de otras realidades, así que, no, no es un sueño y ni una alteración.

Peeeeeeeero, México no fue el único país que sufrió de campeones impensados en el deporte. Desde el futbol europeo, el tenis, las artes marciales mixtas hasta selecciones nacionales de futbol, levantaron campeonatos en este 2021.

Y como diría Dominic Toretto: “Ganar por mucho o poco, ganar es ganar” y estos equipos lo hicieron a la perfección, porque se tuvieron que enfrentar a varias calamidades antes de la gloria, porque se sabe que en el mundo del deporte ganar un campeonato no es nada sencillo.

Campeones impensados en este 2021

Cruz Azul uno de los campeones impensados del año

Este año pintaba para ser histórico y lo fue, pero en la Liga MX nadie pensaba que, a mitad de año, tendríamos una sequía sin campeonatos rota. Nadie mejor que el último capitán en levantar un título de Cruz Azul para darle otro campeonato, esta vez como DT.

Juan Reynoso se encargó de comandar una ‘Máquina’ eficiente y capaz de eliminar los fantasmas de la cabeza que tanto atormentaron al equipo por más de 20 años. Con Jonathan Rodríguez como máxima estrella, llegó la novena estrella para Cruz Azul.

Atlas, uno más a la lista

Si alguien nos hubiera dicho unos cuantos años atrás que Cruz Azul y Atlas saldrían campeones de la Liga MX en el mismo año, posiblemente nos habríamos reído a placer, pero este 2021 está loco en definitiva. Atlas logró algo que parecía imposible.

70 años tuvieron que pasar para que pudiera levantar un título y casi como historia épica, fue ante su gente en el Estadio Jalisco. Una pesadilla para una institución que los persiguió por muchos años y que terminó en este 2021. Posiblemente, el campeón impensado más grande del año.

Selección de Italia, uno de los campeones impensados… aunque usted no lo crea

Sí, tiene cuatro campeonatos del mundo en la historia, pero la historia reciente nos dice que Italia se ha vuelto más cercana a los fracasos que a lograr ser una candidata real a los títulos. Ni siquiera fue a Rusia 2018, en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 no pasó de la fase de grupos.

En las Eurocopas había sido diferente, en 2012 llegó a la final, aunque fue goleado por España y en 2016, había dejado una decente impresión. Pero con todas las selecciones en la Euro 2020, Italia no estaba entre las favoritas a levantar la copa.

Lo hicieron y con un gran estilo de juego y una potencia goleadora que no se había visto hace muchos años en ellos. Pero, por qué decimos qué es un campeón impensado, porque ganó la Eurocopa, pero regresó a su realidad e irá al repechaje para el Mundial Qatar 2022.

Por fin se le hizo a Messi y Argentina

Tras la pandemia, la Copa América originalmente pactada para el 2020 se tuvo que posponer y con la copa, también el deseo de millones de argentinos que se ilusionaban con ver a Lionel Messi levantando un campeonato con su amado país.

Llegó el 2021, y si Cruz Azul ya había roto su maldición era momento de cualquiera para poder hacer algo grande. No sería fácil para Argentina, la Copa América se jugaba en el terreno del odiado rival y por obviedad, no era favorito a campeonar. Messi ante todo pronóstico y gracias a Ángel Di María, pudo levantar un título con la ‘Albiceleste’.

Emma Raducanu

Vamos a dejar un poquito de lado el futbol y vamonos al tenis. Emma Raducanu sorprendió al mundo el 11 de septiembre del 2021. Su participación en el US Open fue magnífica y daba avisos de que haría historia para su carrera y toda la Gran Bretaña.

Cuando comenzó uno de los torneos más importantes del tenis, el nombre de Emma Raducanu posiblemente no figuraba entre la lista de posibles ganadoras, peeeeeeeero, demostró una maestría al convertirse en la primera tenista en ganar un Gran Slam sin perder ningún set, desde la ronda clasificatoria hasta la final. Algo bestial.

Julianna Peña

La UFC nos otorga constantemente algunas sorpresas y en las categorías femeniles muchas más. En este 2021 no se esperaba que Amanda Nunes perdiera su campeonato, de hecho, parecía que la brasileña estaría varios años destruyendo a sus rivales.

Pero una chica con ascendencia de Venezuela, lo cambió todo. Julianna Peña entró al octágono más como víctima que contendiente, eso en la mente de la mayoría, menos en la de ella. Sometió a Amanda Nunes, le quitó el cinturón, hizo perder mucho dinero en apuestas y se convirtió en una campeona impensada.

Villarreal

El famoso ‘Submarino Amarillo’, es uno de esos equipos que desde un par de décadas anda en las competencias europeas, aunque sin el éxito que otros clubes de su país sí han conseguido. Pero la historia es para romperse y el Villarreal, ante todo pronóstico, lo hizo.

No era de los favoritos a ganar la Europa League, de hecho, no era ni favorito en la final ante el Manchester United, pero en el futbol son 11 contra 11 y llevó el partido hasta los penales. David de Gea fue el villano en los penales y el Villarreal levantó su primer título continental.

Lille, posiblemente mayor el campeón impensado

El futbol en Francia es algo que se vive con mucha pasión, pero que desafortunadamente, en los últimos años el PSG ha dominado a placer la mayor parte de las competiciones, es por eso que, al inicio de temporada, el Lille no se imaginaba que podría ser campeón.

Algunos malos momentos del PSG y el Lille todo lo contrario, hicieron que se equilibraran las cosas en la clasificación y llegaran a la última jornada con posibilidades de coronarse. El Lille sólo tenía que sacar el resultado y con eso bastaba, sorprendió al mundo siendo un campeón impensado.

Internazionale Milano y el cambio de nombre que le ayudó

Ya no es más el Inter de Milan, ahora es el Internazionale Milano; el cambio de nombre le vino muy bien al equipo italiano. Antonio Conte armó un equipo maravilloso que acabó con una hegemonía de la Juventus como campeón de la Serie A.

Fue una de las mejores temporadas del equipo y ni Cristiano Ronaldo pudo ayudar a su equipo a salir campeón. Una vez más, el Inter se coronaba en Italia, aunque en la Champions League le fue bastante mal, un campeón de la Serie A bastante impensado.

De la mano de Steven Gerrard, el Rangers vuelve a ser campeón

En un futbol dominado por el Celtic en la última década, Escocia vio como una auténtica leyenda del deporte como es Steven Gerrard, le echaba una pizca de gloria a su nombre. 10 años después, logró un campeonato con los Rangers.

Tuvieron que sufrir descenso, malos momentos y después de mucho tiempo, la hora de celebrar llegó para ellos. En el inicio de la temporada, sí era candidato, porque es uno de los más grandes, pero la mayoría apostaba por la hegemonía del Celtic. El titulo 55 para el Rangers.