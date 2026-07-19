Así se veían los campeones del Mundial 2026 cuando eran niños

Lo que necesitas saber: Ferran Torres marcó el gol que le dio la victoria a España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

Los jugadores de España cumplieron su sueño de ser campeones del mundo en el Mundial 2026, ese que nació dentro de ellos desde que eran unos niños que solo jugaban a la pelota.

Es por eso que llegó el momento de rendirle homenaje a esos pequeños que se atrevieron a luchar hasta el cansancio, hasta cumplir lo imposible. Ahora serán ellos los que inspiren a cientos de niños.

Fotografìa @FIFAWorldCup vía X

Los campeones cuándo eran pequeños

Unai Simón

Además de ser campeón del mundo, Unai Simón siempre fue un niño muy hogareño; aquí lo tenemos ayudando a su abuela a acarrear agua.

Fotografìa laopiniondezamora.es

Pedro Porro

Hay que darle un agradecimiento especial al abuelo de Pedro Porro, quien fue el ‘culpable’ de que su nieto entrara al mundo del futbol. Nos regaló un campeón del mundo.

Fotografìa fexfutbol.com

Pau Cubarsí

Nadie hubiera imaginado que ese Pau Cubarsí que posó junto a Lionel Messi cuando era tan solo un bebé, le iba a ganar un Mundial al argentino. Esa final parecía escrita en el destino.

Sesiones fotográficas benéficas de Barcelona y el Diario SPORT

Aymeric Laporte

Miren cómo sonreía Aymeric Laporte cuando era tan solo un niño; quién diría que años más tarde pasaría a la historia al convertirse en campeón del mundo con España.

Aymeric Laporte vía Instagram

Marc Cucurella

Aunque no lo crean, ese pequeño que aparece ahí, sin su característica cabellera china, es Marc Cucurella. Ya tenía claro que su futuro estaba en el Real Madrid, pero tal vez jamás creyó que le daría la segunda estrella a España.

Claudia Rodríguez (@_claurodri) vía Instagram

Rodrigo Hernández

El pequeño Rodri, que iba a la escuela, hacía sus deberes y soñaba en grande, construyó parte de la historia del actual Rodri, ese que levantó la copa del mundo en el 2026, como capitán.

Fotografía colegiokolbe.com

Dani Olmo

Seguro a ese pequeño Dani Olmo nunca le pasó por la cabeza que jugaría contra Lionel Messi la final del Mundial 2026, y mejor aún, que le ganaría.

Dani Olmo vía Instagram

Fabián Ruiz Peña

Así sonríe un niño que está destinado a convertirse en campeón del mundo, con esa confianza y fe en su mirada.

Fotografía @ElMagoBotas_ vía X

Álex Baena

Miren a ese pequeño Àlex Baena; desde pequeño ya corría por las canchas, marcando goles y sumando victorias; seguramente desde entonces ya soñaba con ser campeón.

Sara Rodríguez (madre de Alex), para La Vanguardia

Mikel Oyarzabal

Desde que era pequeño, Mikel Oyarzabal ya posaba con figuras del futbol español; quién diría que años más tarde, él se convertiría no solo en figura, también en campeón del mundo.

Fotografìa @RealSociedad vía X

Lamine Yamal

Hace 19 años, todos conocían a Lionel Messi, pero nadie sabía el nombre de aquel bebé. Hoy, ese bebé derrotó a Messi y ganó su primera Copa del Mundo con España.

Fotografía Diario SPORT

Ferran Torres

Así como ven a Ferran Torres, tierno y todo, fue el ‘verdugo’ de Argentina en la final del Mundial 2026. Marcó el gol que convirtió a España en campeón del mundo.

Fotografía Valencia CF vía Facebook

Mikel Merino

¿Mikel Merino padre habrá imaginado que estaba cargando a un futuro campeón del mundo?

Fotografìa Mikel Merino vía Instagram

Esos niños no solo cumplieron sus propios sueños, también hicieron feliz a todo un país, a cientos de niños que ahora tomarán su historia como inspiración para seguir sus pasos.