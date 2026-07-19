Así se veían los campeones del Mundial 2026 cuando eran niños

Lo que necesitas saber:
Ferran Torres marcó el gol que le dio la victoria a España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.
Los jugadores de España cumplieron su sueño de ser campeones del mundo en el Mundial 2026, ese que nació dentro de ellos desde que eran unos niños que solo jugaban a la pelota.
Es por eso que llegó el momento de rendirle homenaje a esos pequeños que se atrevieron a luchar hasta el cansancio, hasta cumplir lo imposible. Ahora serán ellos los que inspiren a cientos de niños.
Los campeones cuándo eran pequeños
Unai Simón
Además de ser campeón del mundo, Unai Simón siempre fue un niño muy hogareño; aquí lo tenemos ayudando a su abuela a acarrear agua.
Pedro Porro
Hay que darle un agradecimiento especial al abuelo de Pedro Porro, quien fue el ‘culpable’ de que su nieto entrara al mundo del futbol. Nos regaló un campeón del mundo.
Pau Cubarsí
Nadie hubiera imaginado que ese Pau Cubarsí que posó junto a Lionel Messi cuando era tan solo un bebé, le iba a ganar un Mundial al argentino. Esa final parecía escrita en el destino.
Aymeric Laporte
Miren cómo sonreía Aymeric Laporte cuando era tan solo un niño; quién diría que años más tarde pasaría a la historia al convertirse en campeón del mundo con España.
Marc Cucurella
Aunque no lo crean, ese pequeño que aparece ahí, sin su característica cabellera china, es Marc Cucurella. Ya tenía claro que su futuro estaba en el Real Madrid, pero tal vez jamás creyó que le daría la segunda estrella a España.
Rodrigo Hernández
El pequeño Rodri, que iba a la escuela, hacía sus deberes y soñaba en grande, construyó parte de la historia del actual Rodri, ese que levantó la copa del mundo en el 2026, como capitán.
Dani Olmo
Seguro a ese pequeño Dani Olmo nunca le pasó por la cabeza que jugaría contra Lionel Messi la final del Mundial 2026, y mejor aún, que le ganaría.
Fabián Ruiz Peña
Así sonríe un niño que está destinado a convertirse en campeón del mundo, con esa confianza y fe en su mirada.
Álex Baena
Miren a ese pequeño Àlex Baena; desde pequeño ya corría por las canchas, marcando goles y sumando victorias; seguramente desde entonces ya soñaba con ser campeón.
Mikel Oyarzabal
Desde que era pequeño, Mikel Oyarzabal ya posaba con figuras del futbol español; quién diría que años más tarde, él se convertiría no solo en figura, también en campeón del mundo.
Lamine Yamal
Hace 19 años, todos conocían a Lionel Messi, pero nadie sabía el nombre de aquel bebé. Hoy, ese bebé derrotó a Messi y ganó su primera Copa del Mundo con España.
Ferran Torres
Así como ven a Ferran Torres, tierno y todo, fue el ‘verdugo’ de Argentina en la final del Mundial 2026. Marcó el gol que convirtió a España en campeón del mundo.
Mikel Merino
¿Mikel Merino padre habrá imaginado que estaba cargando a un futuro campeón del mundo?
Esos niños no solo cumplieron sus propios sueños, también hicieron feliz a todo un país, a cientos de niños que ahora tomarán su historia como inspiración para seguir sus pasos.