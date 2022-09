"Claro que me afectó": El contundente mensaje de Carlos Acevedo por no ser convocado a la Selección

La más reciente convocatoria de la Selección Mexicana generó (ooootra vez) mucha polémica: Ausencias que ya son irrecuperables como Carlos Vela o ‘Chicharito’ pues ni modo, pero cuando un jugador anda en su momento y no lo llaman… ahí sí se vale pegar el grito en el cielo. Sí, lo decimos por Carlos Acevedo.

El arquero de Santos Laguna, de hecho, lleva ya mucho rato en buen momento, lo que ya lo llevó a ponerse la camiseta del Tri. Sin embargo, la última lista de Gerardo Martino es la penúltima antes de Qatar 2022 y él no fue considerado.

Guillermo Ochoa ser perfila para el titular de la Selección Mexicana en el Mundial, y junto a él fueron llamados Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Parece que Carlos Acevedo tendrá que esperar el siguiente proceso mundialista, cosa que aunque le dolió, no lo siente como una injusticia.

El guardameta de los Guerreros aceptó que, como humano que es, le afectó no estar en la lista del ‘Tata’, pero no dejará de luchar porque sabe que aún falta la buena.

“ Por supuesto (que me afectó), somos personas . Por ahí la gente a veces no ve ese lado, somos humanos, tengo que ser honesto con ustedes; pero ahí está mi familia y mi equipo, y esto me motiva a seguir trabajando y seguir con mi esencia, obviamente a no cruzar los brazos y seguir trabajando “.

La Selección Mexicana enfrentará a Colombia y a Perú como parte de la última fecha FIFA antes de Qatar 2022. Luego de eso le esperaran todavía un par de partidos antes de debutar contra Polonia en el Mundial (por acá te dejamos el calendario a detalle de lo que le espera a México antes de la Copa del Mundo).

“No hay injusticias. Yo voy a seguir trabajando al máximo, todavía no es la lista final. Hay una frase que me encanta y se la doy a todo aquel que me ha dado esas buenas vibras y es que la ‘esperanza muere al final”, finalizó Carlos Acevedo sobre su no convocatoria para enfrentar a los sudamericanos.