Suspendido y con la intención de reanudarse lo antes posible, el Gran Premio de Japón pinta para quedar como un tache en el calendario de Fórmula 1 en 2022. Las decisiones de la dirección de carrera no gustaron ni tantito, esto incluyendo a Carlos Sainz.

El piloto español abandonó desde la primera vuelta y perdió el auto en lo que pudo ser un fuerte accidente. Aunque no por su culpa, pero sí relacionado directamente con las condiciones climáticas y la fuerte lluvia, su Ferrari quedó atravesado a media pista.

Carlos Sainz explicó que hubo un momento de miedo a bordo de su auto. La nula visibilidad abrió lugar a la incertidumbre y el madrileño aseguró que no sufrió un golpe por pura suerte, ya que nadie podía distinguir a los demás monoplazas en el circuito de Suzuka.

“Estaba intentando salir del rebufo de Checo y de repente me encontré con un charco. Perdí el auto. La parte más aterradora vino un poco después, cuando quedé atrapado en medio de la pista. No podía ver los autos que venían y sabía que no podían verme.

“No sé qué pensarán hacer porque la pista y la visibilidad están al límite. Lo que está claro es que si los pilotos no ven nada, estás dejando la carrera en manos de la suerte. Los 18 pilotos que iban detrás mío, no me han visto y ha sido pura suerte que no me hayan chocaron. Está la cosa un poco al límite y espero que tomen la decisión correcta“, explicó Carlos Sainz tras confirmarse su abandono.

¿Y la grúa? Carlos Sainz respondió a la gran polémica de Japón

El tema que alimenta la conversación entorno al GP de Japón es la presencia de una grúa antes de que apareciera la bandera roja. Pierre Gasly, Checo Pérez y Lando Norris ya se pronunciaron; sin embargo, Carlos Sainz confirmó que esta decisión pudo traer algo que lamentar.

“No sé si la gente lo entiende, pero incluso bajo Safety Car vamos a 150 km/h. A esa velocidad no vemos nada, así que si un coche se sale de la línea de carrera o el piloto cambia algo en el volante y se sale un poco de la línea y choca con una grúa, se acabó“, agregó.

