Carlos Salcido deja huérfana a lo que queda de la Liga del Balompié Mexicano

La Liga del Balompié Mexicano se ha tambaleado en su primer año de existencia, en el cual se han dado de baja a varios equipos por incumplimiento de salarios hacia los jugadores, por lo que ya se habla de una reestructuración, en la cual Carlos Salcido no será partícipe.

El exjugador de Chivas fue nombrado como presidente de la liga antes de que la actividad en cancha comenzara, pero a finales del 2020 comenzó a surgir la versión sobre su renuncia tras la baja de varios equipos, sin embargo, el propio Salcido aclaró que seguía la frente.

Salcido dejó la presidencia

Salcido confirmó ahora que ya no forma parte de la Liga del Balompié Mexicano, pues dejó el cargo como presidente en días pasados.

“Desde hace una semana o 15 días he dejado el puesto o el cargo de presidente de la Liga del Balompié Mexicano y con toda la humildad como empleado que fui, agradecerle a las personas que me hicieron la invitación a esta plataforma como lo fueron Jesús Hernández, que fue el primero que me habló sobre este proyecto”, comenzó.

“Estoy muy agradecido por haberme enseñado el otro del futbol, lo aprendido es impagable… nos estaremos viendo en proyectos futuros, así que agradecerles y desearles lo mejor”, indicó Salcido.

Gracias por todo LBM un aprendizaje muy muy grande 🙏 pic.twitter.com/yvQxbOYuCS — carlos salcido (@carlossalcido7) January 7, 2021

¿Qué queda en la Liga del Balompié Mexicano?

La Liga del Balompié Mexicano planeaba comenzar con 20 equipos, de los cuales sólo quedan 10. Algunos de ellos, como Neza, realizaron cambios importantes, de modo que Germán Arangio dejó de ser director técnico.

El torneo regular finalizó el 16 de diciembre y ahora se disputará una especie de liguilla con siete de sus equipos. El líder, Furia Roja, pasará directo a las semifinales, mientras que los otros seis se enfrentarán en una denominado “triangular final”, en el cual el ganador de cada serie calificará a las Semifinales, que se jugarán a partido único.

La Final, sin embargo, sí se jugará a partidos de ida y vuelta los días 28 y 31 de enero.