Charlyn Corral ha sido borrada de la Selección Mexicana Femenil, tal y como ocurrió en la era de Leonardo y su hijo, Christopher. Su ausencia dio de qué hablar durante el Premundial en el que la escuadra mexicana quedó eliminada en la fase de grupos, por lo que no habrá Mundial en 2023 ni Juegos Olímpicos en 2024.

Mónica Vergara, la aún estratega del equipo mexicano, dejó la puerta abierta al regreso de Charlyn el día de su presentación al frente de la Selección Mayor, en enero de 2021, sin embargo, la delantera no fue incluida ni siquiera en la prelista de 60 jugadoras para el Premundial, en la cual, en cambio, sí estuvieron jugadoras con menor producción goleadora o hasta suplentes en la Liga MX Femenil.

Agencia Mexsport

El reclamo de Charlyn Corral

A unos cuantos días del fracaso de la Selección en el Premundial que dejó en el limbo la continuidad de Mónica Vergara, Charlyn explotó en una entrevista con ESPN y reclamó el trato que ha recibido por parte de Selección Mexicana desde 2019.

“Desde el 2019 yo estoy borrada, inclusive antes de mi lesión. Cuando yo me lesiono y veo que ni siquiera alguien me desea una pronta recuperación… Desde que me rompí el cruzado, nadie de la Selección Femenil me deseó una pronta recuperación. Es así de triste mi situación. Si te pones a ver convocatorias anteriores a mi lesión tampoco me llamaban, cuando yo era titular en un Atlético de Madrid, yo nunca me he achicado con nadie”, indicó la delantera originaria de Ecatepec, Estado de México.

Mexsport

Charlyn recordó que cuando Raúl Jiménez se recuperaba de la fractura en el cráneo, fue invitado a concentrar con la Selección Mexicana durante una gira por Europa, y es que el Tri Femenil también viajó al Viejo Continente para disputar partidos amistosos mientras se recuperaba de la rotura de ligamentos cruzados, pero ni así hubo contacto entre Selección y ella.

“La Selección Mayor de hombres una gira en Europa y lo invitan. En mi caso, pasó lo mismo, la selección hizo una gira allá y ni hola me dijeron. Son cosas que duelen porque dices ‘¿yo qué he hecho para que me traten así?’“, indicó.

Por rendimiento no quedó

Tras superar la lesión de ligamentos cruzados, Charlyn regresó a México para jugar con Pachuca, y aunque su primera temporada fue irregular en cuanto a producción goleadora, la delantera peleó el título de goleo con Licha Cervantes (suplente en Selección), por lo que se esperaba su regreso al Tri, pero como decíamos, no fue ni mencionada en la prelista de 60 jugadoras.

“Yo sé mi capacidad. Cuando estoy dentro de la cancha, soy una jugadora distinta, una jugadora que aporta. Mucha gente se dio cuenta. Ahora que juego aquí, no solo son goles, es liderazgo, trasmitir a tus compañeras. Creo que puedo aportar de muchas maneras”.

“Lo dije en entrevistas anteriores: cuando lo quieres negar, ocultar o quieres hacer de la vista gorda, claro que duele. Mi trayectoria no ha sido de un año, no ha sido de estos 13 goles (Clausura 2022). Ha sido de muchos años, de mucha constancia”, indicó.

Agencia Mexsport

La continuidad de Mónica Vergara al frente de la Selección Mexicana Femenil se definirá por la nueva dirección de selecciones femeniles de la Federación Mexicana de Futbol, y aunque la eliminación de México en el Premundial y la ausencia de Charlyn son temas distintos (como lo platicamos en nuestro Space), la gestión de Mónica Vergara queda marcada por ambos temas.