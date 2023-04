Checo Pérez vivió uno de los peores e incluso el peor día desde su llegada a Red Bull en el GP de Australia 2023. Las prácticas libres fueron un desastre y lo peor se presentó en la clasificación, con la eliminación del piloto tapatío en la Q1 con todo y bandera roja.

Los problemas en el RB19 no pudieron solucionarse como el equipo esperaba. Sin embargo, Max Verstappen se quedó con la pole position de Australia en una situación completamente diferente. Así que Checo Pérez no pudo ocultar el enojo y la frustración por quedar hasta el fondo de la parrilla para la largada.

“Muy difícil de digerir. Terminar la clasificación en la segunda sección de frenado es decepcionante, pero no puedo hacer nada ahora. Hay que mirar hacia adelante y realmente espero que podamos arreglar el problema técnico para mañana, porque si no será muy difícil correr así“, explicó el mexicano en la transmisión de F1.tv.

Checo Pérez está consciente de que lució desconfiado en su auto; no obstante, en quienes tiene toda su confianza es en los ingenieros que lo acompañan en las buenas y en las malas. El objetivo es ajustar detalles, ya que su intención es remontar la mayor cantidad de posiciones posible.

“En la mañana estuve manejando más por el césped que por la pista. Pensamos que estaba arreglado, estábamos confiados, pero no era el caso apenas toqué el freno para la curva 3. No me sentía en confianza y por eso será importante arreglarlo. Confío plenamente en mi equipo y en que podremos superar este problema. Va a ser una pista difícil para adelantar“, agregó.

La tristeza de Checo Pérez al salir de la Q1 en Australia / Reuters

Horner comparte el sentir de Checo Pérez de cara a la carrera en Australia

El coraje por la eliminación no solo quedó en Checo Pérez. Christian Horner tampoco está contento con el resultado en la clasificación y afirmó que tienen mucho trabajo por hacer para encontrar y solucionar el problema de raíz.

“Fue muy frustrante para Checo, ni siquiera pudo formar parte de la clasificación. Esperábamos que también estuviera ahí (la pelea por la pole). Así que tenemos que llegar al fondo, qué pasó exactamente, creemos que algo tuvo que contribuir, pero realmente frustrante.

“Tendrá mucho que hacer mañana. En una pista como esta es muy difícil rebasar. Estoy seguro de que lo dará todo y será interesante ver qué tanto podrá adelantar“, indicó el jefe de Checo Pérez y Verstappen.

Reuters