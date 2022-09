Faltan solo seis carreras para el final de la temporada en Fórmula 1, pero ya conocemos el calendario para 2023 y las sorpresas no se hicieron esperar. Por primera vez, se correrán 24 carreras en un año y Checo Pérez alzó la voz para que la organización contemple todos los compromisos que tienen los pilotos.

Es bien sabido que la preparación de un piloto implica mucho esfuerzo físico; por ello, los viajes de un continente a otro y a veces en una sola semana provocan un fuerte desgaste. Ahora, con 24 citas en el calendario, el receso de verano y demás, las cosas no lucen sencillas.

Getty Images

Checo Pérez considera que la Fórmula 1 necesita instaurar un límite en la cantidad de carreras por temporada. Esto se debe a que no solo se trata de correr, sino también de ir al gimnasio, a los simuladores y cumplir con compromisos fuera de lo deportivo.

“Es muy intenso. Creo que la Fórmula 1 necesita un límite porque a eso le tienes que sumar los días de simulador, los de entrenamiento, los de patrocinadores. Es un calendario súper intenso.

“Sin duda será el año más largo en la Fórmula 1, entonces creo que será duro para los pilotos en muchos aspectos. También para el equipo de mecánicos, la gente que viaja, pero en general será un año intenso“, explicó Checo en entrevista para Fox Sports.

Getty Images

Lo que queda para los equipos de Fórmula 1, según Checo Pérez

Ante estas decisiones ya tomadas, Checo Pérez indica que a las escuderías y sus pilotos no les queda más que organizarse de manera perfecta. No obstante, parece que no todos están de acuerdo con el incremento en las fechas, que incluye el primer Gran Premio de Las Vegas.

“Creo que tienes que tener una muy buena estructura en todos los sentidos para poder planificar la temporada muy bien. La prioridad al final del día es la pista, pero los equipos grandes como Red Bull cuentan con muchos patrocinadores, entonces los compromisos son bastantes. Si esto es lo que toca, solo queda organizarnos“, explicó el mexicano.