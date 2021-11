Sorprenden a los Bills, Chiefs doman a Cowboys y los memes de la semana 11 de NFL

En la NFL van varias semanas en las que los equipos que se perfilaban como principales contendientes al campeonato, caen sorpresivamente y en esta semana 11 fue el turno de los Bills de Buffalo, quienes no pudieron contra Colts.

En una soberbia actuación del corredor Jonathan Taylor -suerte para los que lo tienen en el Fantasy-, pues hizo cuatro anotaciones por carrera y una más por pase, ahí sencilito. Ni Bills no Josh Allen encontraron la manera de romper la defensiva como están acostumbrado y sólo un par de TD fueron capaces de hacer.

Detroit estuvo cerca -otra vez- de ganar su primer partido en la NFL, han sido tantas veces que se queda a unos cuantos puntitos, pero al final no les alcanza por X o Y razón, pero la fortuna no está con los de Detroit en esta temporada.

Browns fue su rival en esta semana 11 de NFL y aunque no fue un partidazo, se llevaron un triunfo importantísimo para ellos porque si división se aprieta cada vez más. Dos pases de anotación en el segundo cuarto, fueron suficientes para llevarse el triunfo y en los demás cuartos, totalmente inoperantes.

‘SuperCam’ no pudo esta vez llevar a la victoria a sus Panthers. Se encontró con un sólido equipo en Washington Football Team, incluso, cuando perdieron a su mejor arma en ofensiva como Chase Young, tal vez usaron su ausencia como motivación.

Sin duda alguna les funcionó, porque mantuvieron a raya a Cam Newton para que la ofensiva hiciera su trabajo y así fue, Taylor Heinicke consiguió tres pares de anotación suficientes para calmar a ‘SuperCam’ y propinarle su primera derrota en la NFL tras su regreso.

Taylor Heinicke going off-script on 4th down is very very fun pic.twitter.com/wnDEq0T17o

— Mark Bullock (@MarkBullockNFL) November 21, 2021