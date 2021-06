¿Cómo, cuándo y dónde ver el evento Hell in a Cell de la WWE?

WWE está cada vez más cerca de uno de los eventos más importantes del ano con SummerSlam, pero antes de llegar al evento más caliente del verano, los luchadores tienen que enfrentar una de las estructuras más imponentes de la empresa en la Hell in a Cell.

Cabe mencionar que no todas las peleas pactadas serán dentro de la Hell in a Cell, es por eso que las que se den dentro de la celda infernal, sólo un par de ellas serán dentro de la jaula, en específico las 2 peleas de campeonato máximo de la WWE de la marca Raw y SmackDown.

Al momento hay 5 luchas pactadas para el evento Hell in a Cell, pero se espera que en la edición de SmackDown del viernes 18 de junio, se oficialicen un par de luchas más, además de otras que serán para la hora previa a que comience el show, en el previo.

Alexa Bliss enfrentará a Shayna Baszler con Nia Jax y Reginald en su esquina, después de un par de semanas de rivalidad, en la que el personaje de Bliss, que controla a The Fiend, jugara con la mente de Shayna y la ex campeona de la MMA se metiera con Lilly, una muñeca que pertenece a Alexa.

Bianca Belair quiere seguir con el éxito que ha tenido desde que le ganó el campeonato femenino de SmackDown a Sasha Banks en Wrestlemania, es por eso que se medirá a Bayley, a quien ya venció, pero tendrá una nueva oportunidad de arrebatarle el campeonato.

El título femenino de Raw también estará en juego, Rhea Ripley campeona desde Wrestlemania, tendrá como rival a Charlotte Flair. La hija del 16 veces campeón de la WWE quiere sumar otro campeonato a su larga lista, pero Ripley no dejará el camino fácil y buscará que su reinado continúe por mucho tiempo.

Rey Mysterio entrará por primera vez en su historia a una Hell in a Cell, no tendrá un rival fácil, pues Roman Reigns ha dominado a todos los rivales en su historial como campeón Universal, por algo es la cabeza de le mesa. Mysterio quiere vengar el ataque a su hijo Dominik, después de que Reigns aplicara un bombazo desde el ring hasta la rampa del escenario el viernes pasado.

Bobby Lashley y Drew McIntyre siguen con su rivalidad y ahora, tendrá su final en Hell in a Cell. El escocés quiere de vuelta su campeonato, ya que lo perdió gracias a Lashley, quien después cobró su favor ante The Miz para conquistar su primer campeonato de WWE.

Su lucha dentro de la Hell in a Cell será la última oportunidad para Drew McIntyre de poder optar a ser retador del campeonato de Bobby Lashley, pues si no consigue la victoria se puede ir despidiendo de no volver a enfrentarlo mientras éste sea campeón.

¿Cómo, cuándo y dónder ver el evento Hell in a Cell?

Hell in a Cell 2021 será este domingo 20 de junio y la transmisión correrá a cargo de WWE Network, que será la única manera de sintonizar uno de los eventos previos a que regrese la gente a las arenas de WWE y arrancará la transmisión a las 6:00pm.

El costo del canal WWE Network, es de 9.99 dólares, que a pesos mexicanos serían unos $204.53 para poder ver en exclusivo el Hell in a Cell. También podrás disfrutar todo el evento en el canal Star Action, disponible en diferentes compañías de televisión de paga.