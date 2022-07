Se viene un nuevo capítulo de los partidos entre equipos mexicanos y europeos, esta vez con el partido entre la Juventus en reestructuración contra las súper Chivas.

Juventus busca hacer una excelente preparación porque quiere regresar a lo más alto de la tabla -y competencias internacionales- en la Serie A, que arranca en agosto.

Foto: Getty Images

Mientras que, para las Chivas, este encuentro le servirá para agarrar más ritmo de juego y volver a la Liga MX con la experiencia de haber tenido 90 minutos contra la Vecchia Signora.

Afortunadamente, las Chivas encontrarán una Juventus que no conoce la victoria, porque en sus últimos cuatro encuentros disputados, vio tres derrotas y un empate -incluyendo la derrota en Coppa Italia ante Inter-.

Peeeeeeero, las Chivas tampoco están como para echar las campanas al vuelo, ni con Ormedeus, porque al igual que la Juve, no ve victoria desde mediados del mes de junio.

Foto: Getty Images

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Juventus vs Chivas?

Este 22 de julio desde territorio de los Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, se jugará el Juventus vs Chivas en punto de las 22 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido será en exclusiva por la señal de Sky Sports, así que, sólo podrán disfrutar el encuentro los que estén suscritos a esta empresa de TV de paga.

Si por alguna razón no estás en tu casa para ver el partido o el restaurante al que fuiste no tiene el Juventus vs Chivas, pero sí tienes servicio de Sky, puedes sintonizar Blue to Go para verlo vía streaming.

El único enfrentamiento entre Juve y el ‘Rebaño’ Sagrado

Estos equipos se han enfrentado sólo una vez en su historia y ya fue hace más de una década. En 2011 tuvieron un partido en el estadio Carter-Finley de Raleigh, Carolina del Norte.

En aquel partido, la Juventus salió victorioso con un solitario gol de Fabio Quagliarella.