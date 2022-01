¡Juventud divino tesoro! Conoce a los 6 nominados para novato del año en la NFL

Se acerca el final de temporada en la NFL, faltan sólo tres semanas para el Super Bowl y este fin de semana se vivirán las finales de conferencia. Pero, también se acerca el momento de premiar a lo mejor de lo mejor en la temporada, incluidos los novatos del año.

Hay para dar y prestar, porque esta generación que llegó en el Draft 2021 causó un impacto inmediato en los equipos a los llegaron. Receptores, mariscales de campo, corredores, alas cerradas y un linebacker son los seis jugadores que pueden optar a ser el novato del año en la NFL.

De seis jugadores, uno sigue vivo en los playoffs de la NFL; otros tres llegaron a postemporada y los dos restantes estuvieron muy cerca de conseguir un boleto. ¿Qué nos dice eso? Todos tuvieron una temporada de ensueño, lo sentimos Trevor Lawrence, en esta lista no apareces.

¿Quién será el que se lleve el novato del año en la NFL? No lo sabemos, por lo menos no en este momento, pero podemos estar seguro de que no importa quién sea el ganador, los seis jugadores tienen números y talento necesario para ganarlo.

Los 6 candidatos a novato del año en la NFL

Ja’Marr Chase, el favorito a novato del año de NFL

El receptor tuvo una temporada increíble con los Bengals y aún la tiene porque está a un partido de llegar al Super Bowl. Pero para ser el novato del año, sólo se cuenta la temporada regular y Ja’Marr Chase tuvo una de las mejores temporadas para un novato.

Ja’Marr Chase la tenía fácil, porque con un QB que ya conocía del futbol colegial en LSU, la adaptación no era un tema para él. En el 2021, tuvo 81 recepciones para mil 455 y 13 pases de anotación, promedió casi 13 yardas por recepción, números suficientes para ser novato del año en la NFL.

No me canso de ver a Ja’Marr Chase en acción. Con la actuación de ayer (8 REC, 201 yds 1 TD) se pone desde ya como candidato #1 al novato del año. Chase x Burrow para rato 🔥 🔥 pic.twitter.com/yWtUWkTEZG — VicencioBets (@VicencioBets) October 25, 2021

Najee Harris

La sensación en ataque de los Steelers para esta temporada 2021. Pittsburgh tuvo el ojo clínico para firmar a Najee Harris para renovar su ataque y le funcionó a Mike Tomlin, tanto que, el corredor es un candidato a novato del año de la NFL.

307 acarreos registró en la temporada 2021 y superó las mil yardas en todos sus intentos. Mil 200 yardas terrestres fueron las que tuvo con Steelers y siete anotaciones. Su talento y desempeño ayudó a Pittsburgh a llegar a playoffs.

¡Najee Harris se quitó tackleadas y ya consiguió su primer TD en la NFL! 🔥🏈⁰⁰📺 @FOXSportsMX ⁰⁰#NFLMX #HereWeGo pic.twitter.com/j7leKhhzc2 — NFL México (@nflmx) September 19, 2021

Mac Jones

Después de la decepcionante temporada que tuvo Cam Newton con los Patriots, las cosas debían cambiar y en el draft, Bill Belichick eligió a Mac Jones, el heredero de las glorias de Tom Brady. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.

La apuesta de Mac Jones resultó fabulosa para Patriots, no sólo llegaron a postemporada, en algún momento estuvieron cerca de ser el mejor equipo de la conferencia americana. Lanzó tres mil 807 yardas para 22 pases de anotación y 13 intercepciones.

Micah Parsons, el único defensivo en ser candidato al novato del año en la NFL

Cowboys era un equipo que recuperaba a Dak Prescott para esta temporada y las expectativas eran altas (llegar a un Super Bowl), desafortunadamente no pudieron conseguirlo, pero fueron sólidos tanto en defensa como en ataque para volver a intentarlo en el 2022.

Micah Parson fue el líder de la defensa, a pesar de haber llegado en el draft del 2021, de inmediato se convirtió en el alma del equipo. Sus 64 tacleadas en solitario ayudaron al equipo en defensiva, además registró 13 capturas de QB y provocó tres perdidas de balón.

Kyle Pitts

Falcons no es el mismo desde aquel Super Bowl que perdieron contra Patriots, el equipo necesitaba una renovación e iba llegando poco a poco. Darle más armas en ofensiva a Matt Ryan era primordial y llegó Kyle Pitts en el draft 2021.

Un ala cerrada con mucha calidad, no sólo para cumplir su meta que es ser ese comodín que necesita la ofensiva, sino también ayudó mucho al QB con bloqueos. Es uno de los candidatos a novato del año en la NFL porque hizo mil 26 yardas, aunque solamente un pase de anotación en 68 recepciones.

Kyle Pitts tiene su primer TD en la #NFL y se abre el marcador en Londres 🔝🇬🇧💯🏈#DirtyBirds #NFLEspañolpic.twitter.com/D8XcEshk7d — NFL en Español (@NFLEspanol) October 10, 2021

Jaylen Waddle

Posiblemente cuando terminó el draft 2021, pocos podían pensar en que Jaylen Waddle podría ser uno de los candidatos a novato del año en la NFL. Pero con los Dolphins sorprendieron a propios y extraños para ser uno de los que puede recibir la distinción.

Miami se quedó a un pasito de los playoffs, pero Jayle Waddle tuvo una temporada que puede hacer soñar a todos y cada uno de los fans de Dolphins. Tuvo 104 recepciones para mil 15 yardas y seis pases de anotación. Un futuro brillante en la franquicia.