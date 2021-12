Cha-le: El COVID-19 obliga a la NFL a posponer 3 juegos de la semana 15

Las cosas en la NFL se salieron de control con el COVID-19 y es que una crónica de un desastre anunciado. Varios jugadores en las últimas semanas presentaron positivos en algunos equipos que estarán en la semana 15 y eso hará que se pospongan algunos juegos.

Fue totalmente anunciado porque semana a semana, más jugadores aparecían con positivos en las diferentes franquicias y muchos son los equipos que han tenido que suplir los puestos que el COVID-19 afecta en el emparrillado.

Esta semana 15 las cosas están demasiado complicadas para la NFL y para algunos equipos en específico, pues los Browns y Washington Football Team son los que más están padeciendo las bajas y han llegado a extremos insospechados.

Cleveland tiene un partido importante ante Raiders, porque su esperanza de postemporada está puesta en los siguientes juegos, comenzando con el de la semana 15. Aquí viene la mala, Baker Mayfield dio positivo por COVID-19 y aquí va la peor, el suplente Case Keenum también está en esta lista, por lo que tuvieron que sacar el plan de emergencia al contratar a Kyle Lauletta.

Washington Football Team está en la misma situación que los Browns, Taylor Heinicke dio positivo y está en la lista de jugadores que no pueden estar en el emparrillado por COVID-19, Kyle Allen el segundo QB, también dio positivo. Ian Rapoport anunció que WFT firmó al mariscal Garrett Gilbert.

¿Qué juegos se mueven en la semana 15 de la NFL por COVID-19?

La NFL ya comenzó a tomar sus acciones por estos temas del COVID-19 y la mejor decisión que encontró fue la de posponer tres juegos de esta semana 15, pero no se preocupen, porque sólo son algunos días los que no se tendrá estos partidos.

Habrá dos partidos en lunes en la semana 15, pues el Raiders vs Browns se jugará a las 5:00pm, tiempo del centro de México, y el ya programado desde antes, Vikings vs Bears. Además, tendremos dos partidos en martes, una semana casi llena de NFL.

Washington Football Team vs Eagles se medirán el martes a las 7:00pm, tiempo del centro de México y el Seahawks vs Rams, también este martes 21 de diciembre a la misma hora, aunque no en el mismo canal. A ver si el COVID-19 no le cambia los planes nuevamente.