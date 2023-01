Para muchos, ver a Cristiano Ronaldo en la Europa League no estaba chido, tomando en cuenta que es Mr. Champions, pero está más gacho no verlo ahora que se fue al futbol árabe para jugar con el Al-Nassr, club con el cual ganará una millonada tras firmar un contrato por dos años y medio.

Cuando muchos pensábamos que dar un paso al costado en Manchester United significaría un cambio a un club que le permitiera jugar la Champions, apareció este equipo árabe, en el que jugaba el uruguayo Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, ahora jugador del América.

¿Cómo ver los partidos de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Como decíamos, ver a CR7 en la Europa League no era lo ideal, pero al menos lo podíamos ver y con su cambio de equipo, de plano no podremos ver los juegos del ‘Bicho’, al menos en alguna plataforma legal, ya que para el inicio del 2023, no hay televisora o plataforma con derechos de transmisión.

Getty Images

¿Cómo funcionan los derechos de transmisión de la liga árabe?

De acuerdo con Fox Sports, los derechos de transmisión de la Liga Arabe no están comercializados a nivel internacional, esto quiere decir que legalmente no se pueden ver los partidos fuera de Arabia.

En su presentación con el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo aseguró que la liga era muy competitiva y que lo decía porque había visto muchos partidos de la liga árabe… ¿entonces los veía de manera ilegal o dónde veía los partidos de la liga árabe? Baia baia.

Tras la llegada de Cristiano Ronaldo se espera una apertura para que los derechos de transmisión se puedan comercializar en todo el mundo, lo cual representaría ingresos millonarios para la liga, y por supuesto, la alegría de todos sus fans.

Foto: Twitter (@AlNassrFC)

La piratería se frota las manos

Por ahora nos queda esperar a que alguna televisora o cadena pueda negociar un contrato para contar con los derechos de transmisión a media temporada, de lo contrario los ‘Bichobelievers’ en México podrían aumentar las cifras de transmisiones piratas en México.

De acuerdo con Forbes, 10 millones de personas recurren a sitios piratas para ver futbol en México, lo que representa pérdidas arriba de los seis mil millones de dólares, según datos del 2019, cuando aún no se lanzaban plataformas como Vix, Fox Sports Premium o Star+.

Y pues eso, no queda más que esperar y estar al pendiente del momento en el que la liga árabe llegue a alguna plataforma de streaming, o televisora. ¿Creen que CR7 aún tiene el poder de convocatoria para que una distribuidora suelte el billete y lleve la liga árabe a alguna plataforma de streaming o televisora? Porque aparte de él, ¿en quién más se centra el foco mediático de esta liga?