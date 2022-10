Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria del Manchester United para el juego ante Chelsea, sólo un día después de abandonar la banca de su equipo e irse hacia el túnel de los vestidores cuando todavía se jugaba el duelo ante Tottenham. Hasta ese momento el estratega Erik ten Hag se perfilaba como el villano de la historia, hasta que The Athletic aseguró que fue el propio CR7 quien se negó a entrenar de cambio en los últimos minutos.

Ante todo este revuelo, Cristiano salió a dar la cara y horas después del comunicado del Manchester United, el jugador del United lamentó su comportamiento con sus propios compañeros, y aseguró que si bien trata de ser un ejemplo para los jugadores más jóvenes, “eso no siempre es posible y a veces el calor del momento no saca lo mejor de nosotros”.

Getty Images

La carta completa de Cristiano Ronaldo

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento no saca lo mejor de nosotros”.

“En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo no ha jugado un partido completo con el Manchester United en la Premier League desde la segunda jornada. No tuvo actividad contra Manchester City y tampoco contra Tottenham y tampoco contra Chelsea, por ello, el jugador de los Red Devils se quedará a entrenar el centro de entrenamiento del equipo, en Carrington.

Posiblemente Cristiano vuelva a ser parte de una convocatoria para el partido de la Europa League, ante el Sheriff. En dicho torneo, el portugués ha sido titular en todos los partidos y en la mayoría ha disputado los 90 minutos.

En Premier League podríamos verlo hasta el 30 de octubre, ante West Ham, aunque lo más seguro es que inicie en la banca.