Cristiano Ronaldo y Manchester United han roto. La relación entre el club y el jugador que ha ganado cinco veces el Balón de Oro, ha llegado al punto más crítico, pues el portugués quedó fuera de la convocatoria para el partido contra Chelsea, después del desplante del propio jugador portugués en el duelo ante Tottenham.

El miércoles 19 de octubre, Cristiano Ronaldo se marchó por el túnel de los vestidores a dos minutos de finalizar el partido, en el cual los Red Devils ganaron 2-0. El jugador se fue directo a casa, en primera instancia porque estaba molesto por no haber ingresado a la cancha.

Cuando CR7 se marchó, el técnico de los Red Devils, Erik ten Hag, había realizado dos cambios, y le quedaban dos sustituciones más. De acuerdo con The Athletic, el jugador se había negado a ingresar de cambio.

Manchester United lo deja fuera ante Chelsea

Un día después de ese episodio, Manchester United publicó un comunicado en el que establece que su estrella no sería tomado en cuenta para el juego contra Chelsea, sin mencionar motivos específicos.

“Cristiano no formará parte de la convocatoria del Manchester United para el partido de este sábado contra el Chelsea. El resto del equipo está completamente concentrado en prepararse para ese encuentro”, indica el comunicado.

La revista británica, Four Four Two, asegura que el portugués además habría sido separado del entrenamiento del jueves.

Getty Images

El divorcio entre Cristiano Ronaldo y Manchester United

En toda su carrera, Cristiano Ronaldo nunca había jugado tan pocos minutos y mucho menos había quedado fuera de actividad y tampoco se había devaluado tanto en el mercado.

Pero la relación entre el jugador portugués y el técnico no comenzó de la mejor manera, pues Cristiano reportó tarde a la pretemporada, mientras buscaba acomodo en otro club que le permitiera jugar en la Champions, pero al no encontrar lugar, el lusitano llegó a una semana de comenzar la Premier League.

Pocos, muy pocos minutos

La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se puede entender como frustrante si tomamos en cuenta que en toda la era Ten Hag no ha jugado ningún partido completo en Premier League desde el 13 de agosto, en la derrota contra Brentford. Otros tres partidos jugó los 90’, aunque en Europa League.

Getty Images

Pero la situación se vuelto más compleja en las últimas jornadas, pues de plano ni entró e cambio. Observó todo el juego contra Manchester City desde la banca “por respeto a su carrera”, explicó el timonel en referencia a la goleada del City, y aunque la situación mejoró después, al arrancar como titular ante Everton y Newcastle, se quedó sin minutos ante Tottenham ¿por respeto a su carrera?

Lo mismo pasará contra Chelsea, a diferencia que esta vez no estará ni en la banca.

De esta manera, Cristiano suma 691 minutos en la cancha en la actual temporada. Jugadores como Raphael Varane o el recién llegado Tyrell Malacia han jugado más que el portugués en esta temporada; ambos registran más de 700 minutos y ni que decir de Chrsitian Eriksen, quien superar un paro cardiorespiratorio en 2021, supera los 900 minutos en cancha.

Su valor se desploma en el mercado como jugador veterano y suplente

Quien fuera el jugador más caro del mundo hace poco más de 12 años, ahora se desploma en el mercado. Cristiano llegó al Manchester United con un valor de mercado de 35 millones de euros.

Al final de la temporada 2021-22, el valor cayó a los 30 millones y para el inicio de la actual temporada, catalogado como un jugador veterano y suplente, su valor se desplomó a los 20 millones de euros, de acuerdo con transfermarkt, y previo al Mundial, se espera que ese valor caiga un poco más.

Getty Images

Para encontrar un valor similar, hay que remontarnos al 2004, cuando el entonces jugador de 19 años de edad se cotizaba en 18 millones de euros y para esa temporada, la 2004-05, se perdió cinco juegos en la Premier League, cuatro porque no fue convocado y uno por suspensión.

¿Quién sale perdiendo?

Como vimos en el tema del valor de mercado, Cristiano pierde mucho, y a diferencia de otras temporada, este Manchester United ya no depende del portugués, ni para bien ni para mal.

El primer partido que se perdió fue ante Manchester City y esa fue la derrota más dolorosa del United en la temporada, pero ante Tottenham ganó sin CR7. Cuando el lusitano ha iniciado como titular en la Premier League, su equipo ganó sólo un juego (contra Everton) perdió dos y empató otro. Cuando ha entrado de cambio, el United ha ganado todos sus partidos. ¡Tenemos un ganador!.. y no es Cristiano.

Foto: Getty Images

Se va, se va ¿se va?

Ante esta situación quedará en suspenso el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo en el United, que detiene actividad el 13 de noviembre para dar paso al Mundial de Qatar y después de éste volverá a jugar en el tradicional Boxing Day, el 26 de diciembre, y después el día 31, antes de que se abra el mercado de fichajes de invierno.

Cristiano termina contrato en verano de 2023, de modo que si el United quiere sacar provecho del portugués, podría venderlo antes de que se vaya libre a otro club, pues por ahora no hay indicios de una renovación.