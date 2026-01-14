Lo que necesitas saber: La Federación de Portugal rechazó un 'bono extra' por asegurar la participación de Cristiano Ronaldo.

Atención fans de CR7. La presencia de Cristiano Ronaldo en el partido entre México vs Portugal del 28 de marzo de 2026 no está garantizada. Si bien la Federación Mexicana de Futbol intentó ‘amarrar’ su participación con un ‘bono extra’, la Federación de Portugal les dijo que ‘gracias, pero no gracias’.

¿Entonces de quién depende la presencia de Cristiano en el Azteca? Roberto Martínez, entrenador de Portugal, es el único que puede decidir si juega o no Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Azteca.

Captura de pantalla (Créditos en la imagen)

Portugal no asegura participación de Cristiano Ronaldo vs México

Aunque la FMF logró amarrar el partido contra Portugal para la reinauguración del Azteca, no pudieron garantizar ni la convocatoria ni la participación de Cristiano Ronaldo, quien es claramente el jugador que más quiere ver la afición mexicana.

Durante las negociaciones, ofrecieron un bono extra en caso de que se confirmara la participación del ‘Bicho’, pero en Portugal rechazaron dicha oferta. Información que fue confirmada por el propio Ivar Sisniega, presidente de la FMF.

“La Selección de Portugal, por política interna, decidió no poner cláusulas de participación para Cristiano Ronaldo en ninguno de sus contratos para partidos amistosos”.

Una decisión que parece bastante razonable, ya que no lo ha hecho en otros partidos ni con otras selecciones.

Ahora la pregunta es: ¿Quién puede hacer que Cristiano Ronaldo juegue contra México?

Cristiano Ronaldo y Portugal / Fotografía @cristiano

Roberto Martínez tiene la última palabra sobre la convocatoria de Cristiano Ronaldo

No se preocupen, no todo está perdido. Aunque Portugal desechó la oferta de la FMF, no cerraron las puertas a la convocatoria de Cristiano Ronaldo para el partido contra México.

Únicamente dejaron en claro que su participación será meramente deportiva y por decisión de Roberto Martínez. Y la buena noticia es que el entrenador adelantó que solo viajará a la CDMX con los jugadores que necesitan estar listos para el Mundial 2026. Es decir que podríamos ver a su alineación titular, incluido Cristiano.

Aunque claro, eso no está confirmado todavía y solo lo sabremos hasta conocer la convocatoria oficial.