La Liga MX Femenil regresó después de la pausa por el Mundial y empezamos con todo. América y Cruz Azul protagonizaron una nueva edición del Clásico Joven, que terminó 1-1 y representó el segundo empate en la historia entre estos equipos.

América tiene bien claros sus objetivos después de haber llegado a una final para cerrar el 2022. Las Águilas de Ángel Villacampa buscarán mantenerse como candidatas al título y eso se ve reflejado en sus refuerzos; Karina Rodríguez, así como el regreso de Sarah Luebbert ilusionan también a la afición.

No obstante, quedó claro que hay muchos errores por corregir y posiciones por definir. Jocelyn Orejel volvió a la central y dejó el mediocampo que le sentó tan bien el torneo anterior, pero la regó gacho en un nuevo arranque de torneo con el América.

Agencia Mexsport

El gol de Palacios y el error de Orejel que le costó el empate al América

América dominó e hizo lo que quiso con la pelota durante los primeros minutos de juego. Luebbert, Camberos y Kiana Palacios generaron peligro hasta que la ‘7’ de las Águilas logró abrir el marcador.

Sin embargo, la reacción de Cruz Azul no tardó ni 10 minutos. Dalia Molina, ex del América, empató al aprovechar un error de Jocelyn Orejel, quien intentó retrasar el balón a Itzel González. La portera azulcrema no pudo hacer nada y Diana García también nos regaló una joyita en la construcción de la jugada.

Pero las malas noticias para el América están en que este tipo de equivocaciones no son recientes. El torneo pasado, un par casi iguales le costaron la titularidad a Janelly Farías, quien salió del club con destino en Pachuca; después de prácticamente una calca, surge la pregunta de si Kim o Karina Rodríguez podrían tomar el lugar de Orejel en la central.

Otro problema para las dirigidas por Villacampa fue que de ahí en adelante no lograron imponer condiciones de la misma manera. América mostró destellos e incluso Aurélie Kaci falló una de las ocasiones más claras del encuentro.

Norma Palafox debutó con Cruz Azul, luego de su paso por Atlas, y el Clásico Joven nos dejó muchas dudas sobre ambos equipos, que necesitan disipar con el pasar de las jornadas.