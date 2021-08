¿Cuándo comienza la temporada en las principales ligas europeas de futbol?

Pérense, aún nos estamos recuperando de la Eurocopa y Copa América, además de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ya estamos pensando en la siguiente temporada de futbol en Europa (porque acá en México ya arrancó la toda poderosa Liga MX).

Y no es que nos estemos quejando de que los deportes no descansen, peeeeero posiblemente sea un año complicado (más por los que son fans y deban levantarse temprano), así que vayan preparándose con todo porque serán competiciones más que emocionantes.

Cambios muy buenos se dieron para todos los equipos y eso que aún no ha terminado la época de fichajes, pero sin Messi en el Barcelona -y una inminente llegada al PSG- a ver cómo serán de ahora en adelante el Real Madrid vs Barcelona.

Francia con la llegada de Messi y el futuro de Mbappe lejos del PSG, la Premier League más cerrada que nunca por el campeonato y en Italia, el Inter luchará por ser nuevamente campeón, aunque a la Juventus no le gustará estar nuevamente lejos del Schudetto.

¿Cuándo arrancan las principales ligas de futbol en Europa?

España

Sin duda la salida de Messi del Barcelona pegará hondo en todo lo que tenga que ver con La Liga, muchos menos espectadores tendrá. Si desde hace unos años, algunos equipos se habían sumado a la lucha por el campeonato, esta temporada 2021-2022 lo podría ganar cualquier equipo.

Real Madrid va por el campeonato y será el favorito (sobre todo si se concreta la llegada de Mbappe), Barcelona tendrá que luchar contracorriente, Atlético de Madrid quiere refrendar su campeonato y con la llegada de Rodrigo De Paul puede que esté un poco más cercano a ello y Sevilla, quien también quiere su oportunidad, está a la caza.

Oficialmente, el viernes 13 de agosto con el partido entre Valencia vs Getafe, así dará inicio la jornada 1 de La Liga y que también tendrá partidos como Alaves vs Real Madrid (14 de agosto), Celta de Vigo vs Atlético de Madrid, Barcelona vs Real Sociedad y Sevilla vs Rayo Vallecano (estos últimos 3 el 15 de agosto).

Además de todo esto, los mexicanos tendrán una participación especial en el futbol español. J. J. Macías podría debutar en el primer partido de la temporada, Diego Lainez y Guardado regresan con el Betis, Néstor Araujo también con el Celta de Vigo y Héctor Herrera en busca de repetir el campeonato.

Inglaterra

Una de las ligas más competitivas es la Premier League, pues varios equipos son los contendientes al título que ganó el Manchester City la temporada pasada y con algunas plantillas renovadas, la lucha por el campeonato se volverá bastante atractiva.

La llegada de Jadon Sancho al Manchester United, Jack Grealish al Manchester City (aquí te dejamos la nota por si quieres ver cuánto costó), el Arsenal reforzándose en puntos estratégicos, Liverpool renovado en su mediocampo, Chelsea rompiendo el mercado con el posible regreso de Romelu Lukaku.

Este 13 de agosto arranca la temporada con el partido Brentford vs Arsenal y durante este fin de semana se tendrán encuentros increíbles como el Leicester City vs Wolverhampton y el platillo principal del domingo 15 entre Tottenham vs Manchester City.

Raúl Jiménez volverá a tener acción en la Premier League, esta temporada ya lo vimos hasta anotar un gol, pero tras el choque de cabezas con David Luiz y la fractura de cráneo que sufrió, será su primer encuentro tras recuperarse de su lesión.

Italia

En la Serie A, las cosas no lucen tan brillantes para el campeón, pues el Internazionale Milano -que difícil es decir su nombre cuando estábamos acostumbrados al Inter de Milan-, se está desarmando la plantilla, Romelu Lukaku cerca del Chelsea y Lautaro Martínez cerca del Tottenham, además de Eriksen recuperando forma tras lo sucedido en la Eurocopa.

Juventus mantuvo a Cristiano Ronaldo, su principal objetivo para volver a ganar el Schudetto, pero no será tarea fácil porque tanto el Atalanta como el Milan serán rivales incomodos que busquen la cima del futbol italiano y si a todo esto, le agregas a Jose Mourinho a la ecuación con la Roma, será una temporada que sacará chispas.

Sábado 21 de agosto es la fecha marcada para que arranque oficialmente la temporada 2021-2022 de la Serie A y aunque faltan confirmarse algunos fichajes, veremos cómo quedan las plantillas para la lucha por el título, en manos del Inter.

Chucky Lozano se sigue recuperando de su lesión que sufrió en el primer partido de la Copa Oro con la Selección Mexicana, así que aún no hay noticias sobre si podrá estar con el Napoli en el primer partido ante el recién ascendido Venezia.

Francia

Es una de las ligas más atractivas, todo gracias a la inminente llegada de Lionel Messi al PSG y parece que nadie le podrá robar el campeonato al conjunto parisino, peeeeeeeeeero nada es seguro, porque la temporada pasada con equipazo y todo, no pudieron lograr el título.

La temporada de Ligue 1 ya arrancó este pasado fin de semana, así que la jornada 2 de la liga francesa se pondrá en marcha este 13 de agosto con el partido entre Lorient vs Monaco, pero lo que le interesa a la gente es cuándo podría debutar Messi y sería este 14 de agosto cuando el PSG como local reciba al Strasbourg.

Alemania

La Bundesliga también se pone en marcha este fin de semana, el 13 de agosto arrancará la temporada con el duelo entre Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich, el campeón sale a escena a ver qué trae a la mesa esta nueva temporada.

Borussia Dortmund y RB Leipzig son los principales rivales y contendientes al campeonato del Bayern Munich y debutarán contra el Eintracht Frankfurt el 14 de agosto y contra el Mainz el 15 de agosto, respectivamente, así que nos espera una gran campaña en el futbol de Alemania.