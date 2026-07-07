Lo que necesitas saber: De acuerdo con la presidenta, si Ecuador quiere restaurar las relaciones con México, debe reconocer que invadieron la embajada mexicana y violaron el asilo que se le había concedido a Jorge Glas.

¿Recuerda que Sheinbaum hablaría sobre las relaciones diplomáticas con Ecuador después del partido contra México? Bueno, pues este martes la presidenta le exigió a las autoridades ecuatorianas reconocer que invadió la embajada mexicana en Quito.

Foto: Mexsport

Sheinbaum exige a Ecuador reconocer que invadió la embajada de México

Tal cual lo había anunciado, una vez que pasara el partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum hablaría sobre restablecer relaciones diplomáticas… y vaya que lo hizo.

Durante la mañanera de este martes, la mandataria dejó claro que si Ecuador desea restaurar relaciones con México, tiene que reconocer que invadieron la embajada mexicana y violaron el asilo que se le había concedido a Jorge Glas.

“Ellos tendrían que revertir la situación. Tiene que ver un desagravio y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra embajada“, declaró.

Autoridades afirman que no existe ningún canal de comunicación con Ecuador

Del mismo modo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que no existe ningún canal de comunicación con Ecuador y no puede haber ninguno.

“Ecuador cometió una falta muy grave, no solo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia”, señaló.

En fin. Parece que ni la victoria de México sobre Ecuador hará cambiar de opinión al gobierno mexicano sobre restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países… o al menos, no por el momento.