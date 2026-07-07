Lo que necesitas saber: Actualmente se encontraba en trabajos de remodelación, ya que sería convertido en un complejo habitacional con más de mil 600 departamentos.

Este 7 de julio comenzaron a movilizarse rápidamente los cuerpos de emergencia en Manhattan, Nueva York, luego de que se informara que un rascacielos en remodelación presentaba un problema estructural que rápidamente encendió las alarmas.

Y es que parte de la estructura del inmueble comenzó a deformarse, por lo que las autoridades ordenaron el desalojo de hoteles, oficinas, edificios cercanos e incluso una escuela.

El edificio se ubica en 235 East 42nd Street, muy cerca de Grand Central Terminal, y anteriormente pertenecía a Pfizer. Actualmente se encontraba en trabajos de remodelación, ya que sería convertido en un complejo habitacional con más de mil 600 departamentos.

Conforme avanzaban las obras, trabajadores del inmueble detectaron que dos columnas de acero, ubicadas entre los pisos 21 y 22, comenzaron a doblarse.

Pero eso no fue todo, pues ingenieros también detectaron deformaciones en otros niveles del edificio, por lo que se activó un operativo de emergencia para evacuar la zona. Hasta el momento, las autoridades de Nueva York informaron que no se espera un colapso total del rascacielos.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura de acero del edificio continúa brindando estabilidad. Sin embargo, los ingenieros siguen evaluando los daños, ya que aseguraron que el inmueble todavía presentaba movimiento.

Por esa razón, varias calles permanecen cerradas y únicamente personal especializado puede ingresar al área mientras continúan las inspecciones. Lo bueno es que, hasta el momento, no se reportan personas heridas. Los trabajadores que se encontraban en el edificio lograron evacuar a salvo.

Mientras tanto, especialistas continúan evaluando la estructura para determinar cuáles serán los siguientes pasos en la obra y garantizar que el inmueble no represente un riesgo.