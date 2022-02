Una millonada: ¿Cuánto le costaría al América destituir a Santiago Solari?

América está viviendo uno de sus peores momentos futbolísticos en los últimos años y la crisis está llegando a niveles insospechados, pues está muy abajo en la tabla de la Liga MX. Santiago Solari está en la cuerda floja y ya se habla de sus sustitutos en Coapa.

AQUÍ les presentamos a algunos de los candidatos que podrían llegar en caso de que Santiago Solari deje el puesto de DT en el América y muchos nombres más han salido como Nicolás Larcamón o hasta Ricardo Gareca, estratega de la Selección de Perú.

Este sábado 26 de febrero, podría ser el último partido de Santiago Solari con América pues tienen un partido sumamente importante para la institución y la afición… contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que se juega su puesto.

En caso de perder contra Pumas, América no sólo estaría más lejos de los puestos de repechaje, también tendrían que pensar en terminar el proyecto a largo plazo que tienen con Santiago Solari, pues tiene contrato hasta 2023, pero los malos resultados interrumpirían el contrato.

La cosa es que terminar el contrato de Santiago Solari no serían nada sencillo para América y Santiago Baños, y nos referimos al tema económico específicamente, pues para echar al ‘Indiecito’ tendrían que abrir la cartera y sacar varios millones.

¿Cuánto tendría que pagar América para destituir a Santiago Solari?

Cuando hablamos de que América tendría que sacar algunos millones, no estamos hablando de pesos mexicanos, sino de dólares, así que, no sería nada sencillo para las Águilas porque, aunque el dinero no es problema, la situación no está como para gastarse esas cantidades.

Sin más espera, América tendría que pagarle a Santiago Solari la cantidad de tres millones de dólares para poder destituirlo como DT, esto con información de ESPN, pero no sólo eso, hay más detalles que dificultarían echar al estratega con una mano en la cintura.

Si retomamos el tema futbolístico, no es tan fácil terminar un proyecto, a pesar de los malos resultados, pues en el caso de América y Santiago Solari, la plantilla está conformada por el DT argentino y jugadores como Diego Valdés y Jorge Meré fueron pedidos a petición de Solari.