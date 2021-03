El mensaje de Cuauhtémco Blanco a Henry Martín tras replicar sus festejos contra Chivas

Chivas fue humillado en el clásico contra América. No sólo por los tres goles que marcó el conjunto azulcrema, ni por las facilidades que dio el Rebaño a lo largo de los 90 minutos, sino porque Henry Martín evocó el recuerdo de Cuauhtémoc Blanco, de quien replicó sus festejos más icónicos tras marcar un doblete.

Tras el primer gol, el delantero azulcrema realizó el festejo más famoso de Cuau, de rodillas y haciendo la “Temoseñal”. Tras el segundo tanto, Henry hizo el festejo de banderillas, el cual se lo dedicó en su momento a Oswaldo Sánchez.

Días después, el ahora gobernador del estado de Morelos, agradeció el gesto del jugador azulcrema, quien de hecho aclaró al final del partido que todo iba dedicado a Cuauhtémoc.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco?

El exjugador del Ame también aprovechó la ocasión para aconsejar a los jugadores de Chivas no hablar antes de un clásico “porque luego te callan la boquita”.

“Agradecerle a Henry por hacer esos festejos, la verdad es que me da tanta emoción de recordarlos porque son momentos muy padres para nosotros como jugadores y luego en un clásico. Yo siempre he dicho que no hay que hablar antes de los clásicos porque luego te callan la boquita. Me voy muy feliz y contento porque además ganó el América 3-0 y por estos festejos que me hacen recordar muchísimos goles que metí en el Club América”, indicó Blanco.

Cuauhtémoc recordó que la “Temoseñal” surgió con Germán Villa, mientras que el resto de sus festejos icónicos, nacieron en el momento e improvisados.

“Esas con banderillas (nació) con Oswaldo, que decía que no le iba a hacer gol y como siempre lo he dicho, no hables, y fue un festejo que te sale, y que al final fue con mi compadre a quien le puse las banderillas, que se llama Víctor Salas, son ocurrencias, como cuando me aventé en la red… no sabes cómo me dolió, me puse un trancazo, pero me aguanté, o la orinada de perrito, que muchos me criticaron, pero me moría de risa porque los chavitos le hacían así también”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Reunión con Henry Martín

Blanco se dijo muy agradecido con Henry Martín a tal punto que lo invitará a comer, aunque aclaró que sin cámaras, la próxima semana, aunque la fecha podría modificarse, ya que el delantero del América fue convocado a la Selección Mexicana.

“Muchas gracias, hijo, la verdad es que no me lo esperaba. Te voy a invitar a comer, agradecerte por este gran detalle que tuviste, sabes que lo vamos a hacer sin cámaras, porque no me gusta. Esperemos que sea la próxima semana”, señaló.