El ‘Bicho’ es uno de los mejores jugadores en la historia del futbol mundial, pero su éxito no sólo se debe al talento natural, también al trabajo arduo que tiene Cristiano Ronaldo con su entrenamiento y su dieta.

Y no es cualquier rutina de entrenamiento, porque Cristiano Ronaldo además de los ejercicios que le ponen en los equipos, él por su cuenta le agrega varias horas al día.

En algún momento se dijo que Cristiano Ronaldo hacía tres mil abdominales al día, que viendo ese six-pack a sus 38 años de edad, podría pensarse que era de verdad, pero el ‘Bicho’ se encargó de desmentirlo.

El impresionante físico de Cristiano Ronaldo – Foto: Getty Images

La cosa es que no sólo se trata de una rutina de ejercicio para mantenerse en forma, porque Cristiano Ronaldo cuida mucho su alimentación, realmente su mayor esfuerzo se deposita en ese rubro.

Olvidate de ver a CR7 con alguna garnachita cuando tiene antojo, porque esas cosas no van con él y mucho menos tomarse una coquita a la que Cristiano Ronaldo le hace el fuchi.

CR7 con Portugal – Foto: Getty Images

La dieta de Cristiano Ronaldo que no soportó Gabriel Menino del Palmeiras

Cristiano Ronaldo tiene actualmente 38 años de edad y tiene un físico envidiable, que muchos de nosotros sólo soñamos con tener y no sólo nosotros, uno cuantos futbolistas también.

Gabriel Menino, jugador del Palmeiras, es uno de esos jugadores que buscaba tener el mismo físico que Cristiano Ronaldo e intentó seguir su dieta hace unos años atrás.

Gabriel Menino, mediocampista del Palmeiras – Foto: Getty Images

El brasileño tenía 22 años en la temporada 2020-2021 y no se acercaba a tener el físico CR7 y eso que estaba en plena juventud, entonces quiso hacer la dieta del ‘Bicho’.

Quería hacerlo porque no quería ser la tercera opción de su DT y empezó con: un huevo y suplementos para desayunar, de nuevo suplementos antes de entrenar y antes de ir a dormir, pescado o carne a la plancha.

Así lo contó el jugador a Palmeiras Cast: “Estaba calentando y lo único que pensaba era: ‘Me voy a morir’. A los cinco minutos de partido ya no podía seguir corriendo, necesitaba ser sustituido“, dijo sobre un entrenamiento después de probar la dieta de Cristiano Ronaldo.

No cualquiera está hecho para la dieta que tiene CR7 y eso no significa que no debas hacer dieta, porque si quieres hacerla, mejor acude con tu nutriólogo para que no te suceda lo mismo que a Gabriel Menino.

Gabriel Menino y la dieta fallida que replicó de Cristiano Ronaldo – Foto: Getty Images