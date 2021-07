Dafne Navarro, la gimnasta histórica que sueña con la rutina de su vida en Tokio 2020

Dafne Navarro ya cuenta con un lugar especial dentro de la historia de la gimnasia mexicana. El 21 de junio consiguió la plaza olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como la primera mexicana en gimnasia de trampolín. En 2018 ya había logrado otra hazaña al colgarse la medalla de bronce en el Mundial de la especialidad, junto a Melissa Flores.

La historia de Dafne es totalmente inversa a la de las clavadistas Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, quienes iniciaron en gimnasia y después adoptaron los clavados. Dafne comenzó su vida deportiva con la intención de incursionar en la natación, pero terminó en gimnasia, casi por accidente, pues su madre fue quien la orilló a probarse en esta disciplina.

Sin embargo, con nueve años de edad, le aconsejaron probar en otra modalidad, pues ya era grande para iniciar en gimnasia artística y probó en el trampolín. “La primera vez que salté en un trampolín de gimnasia, que trampolines súper competitivos, salté súper alto y descoordinada y dije: ‘wooow, está súper chido esto’”, dijo en entrevista con Sopitas.

Dafne Navarro y la hazaña de los Juegos Olímpicos

Dafne Navarro forma parte de la época de oro de la gimnasia, junto a Alexa Moreno y Daniel Corral en gimnasia artística, así como Rut Castillo en gimnasia rítmica. “Es un momento histórico para la gimnasia, es un momento en el que podemos llegar a más atletas, a más niños y niñas entrenando que puedan llegar a los siguientes ciclos olímpicos mucho mejor”.

Uno de los objetivos de Dafne es poner a México en el mapa dentro de la gimnasia de trampolín y crear un precedente a nivel mundial y olímpico en una disciplina en la cual los atletas alcanzan una altura de hasta ocho metros.

“Principalmente es darle un nombre a México en gimnasia de trampolín. Nunca había llegado alguien a una final de Copa del Mundo, nadie había ganado una medalla en un Mundial y todo esto me ha ayudado a hacerme un nombre y decir: ‘ahí va Dafne Navarro, de México’”, comentó.

La rutina de sus sueños

La tapatía comenzará su participación olímpica el jueves 29 de julio a las 23:00 horas tiempo del centro de México y buscará un lugar en la final de la disciplina (sábado 31 de julio, a las 00:50) y aunque es consciente que no forma parte de las favoritas para ganar medalla, nadie le impide soñar y hacer la rutina de su vida.

“Será una competencia muy difícil, las niñas ya se conocen desde años, son muy fuertes, pero yo también me siento con un nivel muy competitivo. Trataremos de hacer una preliminar fantástica para llegar a la final olímpica y en la final hacer la rutina de mi vida, con mucha altura, mucho ritmo y relajada… lo tengo bien presente en mi cabeza. Me he hablado muchísimo sobre cómo quiero que salga”, mencionó.