DeAndre Hopkins considera el retiro de la NFL tras negarse a ponerse la vacuna contra el COVID

Los fanáticos, entrenadores y todos en los Cardinals deben estar temblando, pues DeAndre Hopkins, principal arma en ofensiva, está considerando retirarse de la NFL y todo por negarse a ponerse la vacuna contra el COVID-19.

Para la NFL, ya es requisito que todos los jugadores, staff de los equipos y otros personajes estén vacunados, aunque no se pongan la vacuna -algunos- sí podrán participar en la temporada 2021, pero la liga recomienda por salud de todos que todos estén vacunados y DeAndre Hopkins, es uno de los que no está de acuerdo con esta medida.

A unas cuantas semanas de que arranque la pretemporada, pues en agosto finalmente vuelven los equipos a los emparrillados -sí, estoy llorando de la emoción por esa noticia- para una serie de 3 partidos antes de que comience la temporada oficialmente el 9 de septiembre.

DeAndre Hopkins se quejó en su cuenta de Twitter sobre la posición en la que la NFL llama a los jugadores a vacunarse, pues, aunque no quiere dañar a los Cardinals, menciona que está considerando el retiro profesional, aunque tal vez se arrepintió de porque inmediatamente después de poner el tweet, lo borró.

¿Qué dice la NFL sobre la vacunación contra COVID-19?

NFL no tiene margen de error, en caso de que un equipo presente un brote de contagios por COVID-19 por algún jugador que no se quiera vacunar, como DeAndre Hopkins, no se podría re programar un partido y el equipo que no pueda jugar sumará una derrota a su récord y la liga hizo de su conocimiento en un memorándum.

Es entendible la decisión de NFL, pues la temporada, que, por cierto, será la más larga en la historia de la liga por ser la primera ocasión en que se aumenta de 17 a 18 juegos por temporada, no tiene espacio en el calendario para juegos que se tengan que re programar.

Pero esto no es todo, en caso de que un partido no se pudiera jugar por brotes de COVID-19, los jugadores de ambos equipos no verán sus cheques con las jugosas cantidades de dinero que ganan, más bien en ceros y el equipo que no pueda jugar cubrirá las pérdidas financieras y podrá tener una multa por parte del comisionado Roger Goodell.

Según el memo que envío la NFL, los jugadores vacunados o el personal que de positivo y son asintomáticos pueden volver a las prácticas después de dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia. Para las personas no vacunadas que dan positivo, los protocolos de 2020, que requieren un aislamiento de 10 días.

Así que los Cardinals deberán pensar muy bien en qué situación podrán quedar con DeAndre Hopkins y si es que algún otro jugador se le quiere sumar a la negativa de vacunarse y al igual que el receptor, pensar en un posible retiro de la NFL.