Aunque se han dado diferentes fichajes de lujo este verano, como el de Haaland con el Manchester City, el que más se recordará en el futuro fue uno que ni se dio. Así es, hablamos de la llegada de Mbappé al Real Madrid que no se concretó.

Fue todo un escándalo porque (ahora sí) lo dábamos por hecho. Pero de un momento a otro se confirmó que el francés se quedará hasta 2025 en el PSG, lo cual obviamente no le cayó en gracia a Florentino Pérez.

Florentino al fin habló sobre Mbappé y su decisión de no llegar al Real Madrid

Aunque se dijo que el propio Mbappé le mandó unos mensajes para agardecerle e informarle su decisión de no llegar al Real Madrid, se esperaba que Florentino no tomara a bien la decisión y eso fue justo lo que pasó.

Finalmente Florentino Pérez rompió el silencio y habló sobre la no llegada de Mbappé a la ‘Casa Blanca’. Palabras más, palabras menos, Florentino asegura que no tiene nada contra él, pero que sí se nota que le llenaron la cabeza de cosas y por eso vino el desplante.

“No me traicionó, Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid, era su sueño como ha manifestado. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron (…) Siempre manifestó que su sueño era venir pero quince días antes cambió la situación por la presión política que tuvo y la económica. Tuvo un bloqueo y salió por el lado más fácil“, dijo en entrevista en El Chiringuito.

Foto: Getty

Dice que él ya esperaba la decisión porque lo notó en su actitud

El presidente del Real Madrid asegura que incluso antes de que Mbappé hiciera oficial que se quedaba en París, él ya imaginaba que eso pasaría. Cuenta que notaron un cambio en la actitud del francés, y que básicamente no es el jugador que ellos buscaban, que el de hoy es otro.

“Un detalle importante fue cuando no quiso hacer un acto de patrocinio con sus compañeros de la selección. El futbol es un deporte colectivo, todos están en igualdad de condiciones, no hay nadie distinto. Le habían ofrecido ser líder del equipo y la gestión del club. Vi que no era el Mbappé que quería traer. Ha debido cambiar de sueño“.

Foto: Getty

Pérez mencionó el tema de que incluso el presidente de Francia habló con Mbappé e influyó en su decisión, algo que calificó como “no normal”. Además, pidió a los madridistas no estar decepcionados, porque en realidad este Mbappé no es el que querían y fue lo mejor que no llegara.

“Los madridistas se han quedado un poquito decepcionados pero el Mbappé que iba a venir no es el del final, si es así mejor que se quede en el PSG. El que yo conocí era el del sueño. Yo ya no sueño con verle de blanco porque este Mbappé no es mi Mbappé. Le han confundido (…) Me creí lo del sueño pero ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima del club“.

Fuertes declaraciones, ¿no?