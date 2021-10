4 puntos para entender la destitución de Nacho Ambriz como DT del Huesca

Chale: Nacho Ambriz estaba por cumplir 4 meses como director técnico del Huesca de España, pero su ciclo no continuará. El equipo español informó que sus directivos decidieron hacer un cambio en el banquillo para buscar una mejoría en el desempeño de la escuadra.

La llegada del estratega campeón con el León se anunció a finales de junio. Con el firme objetivo de levantar al equipo y guiarlo al ascenso a Primera División, Ambriz ya tenía cierta presión sobre sus hombros. Desafortunadamente, los resultados no lo acompañaron y el club dio a conocer su salida en un comunicado.

“El Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Huesca ha decidido relevar a Nacho Ambriz y a su cuerpo técnico al frente del primer equipo, al que llegaron al inicio de la presente temporada“, indica el texto. Asimismo, se agradeció su profesionalismo durante los últimos meses.

4 puntos para entender la salida de Nacho Ambriz del Huesca

Los números del DT mexicano no fueron los esperados

Con más de media temporada por delante, el Huesca no alcanzó los primeros puestos de la clasificación con Nacho Ambriz. En lo que va de la campaña en Segunda División, el mexicano dirigió al equipo oscense en 12 partidos y registró 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

Esto les tiene en el doceavo lugar de la tabla general con 15 puntos. La diferencia con el líder, el Almería, es de 10 unidades. Puede que al tomar en cuenta que este era un proceso nuevo, las estadísticas no sean del todo malas pero en la directiva no hubo más paciencia.

El mismo Ambriz dejó de encontrar aspectos a rescatar

Más allá de los regulares o malos resultados, el accionar del Huesca dejó mucho que desear bajo la dirección técnica de Nacho Ambriz. Esto no solo lo dijeron los aficionados o los analistas en España, en su último encuentro al frente de la escuadra, el estratega no encontró aspectos positivos por parte de sus dirigidos.

“Hay que asumir la responsabilidad de que no estuvimos nada bien. Cuando pierdes y viene una derrota como esta no encuentras ideas en tu cabeza. En el viaje a Huesca hay que reflexionar mucho, pero hoy no hay nada que rescatar, soy franco“, declaró tras la derrota de 3-1 vs Burgos.

La presión de la afición

Conforme avanzaron las jornadas en la Segunda División de España, creció también el descontento de los aficionados del Huesca. Además de diferir en cuanto a opiniones después de los partidos, la gente señaló en redes sociales que el rumbo del equipo no era el indicado.

En las últimos días aparecieron mensajes cuestionando la continuidad de Ambriz y, sobre todo, sus decisiones.

La reciente crisis del Huesca

No todo lo malo que sucede en el Huesca es culpa de Nacho Ambriz, esa es una realidad. En los últimos tres años la institución vivió dos descensos y un ascenso que demuestran cierta inestabilidad, sin importar quién esté al frente del barco.

Por si fuera poco, la voz de la afición también se ha hecho sentir en ese aspecto. Algunos señalan a directivos como el director deportivo Ruben García y exigen su salida para mejorar el entorno.