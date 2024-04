Lo que necesitas saber: En el Estadio Harp Helú, los boletos para los niños menores de 15 años estarán en tan solo $10 pesos para el próximo 5 de mayo.

¿Se imaginan una combinación entre béisbol y Star Wars? Pues no hace falta que se la imaginen, porque para el juego entre los Diablos Rojos del México contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp Helú habrá una unión entre cine y deporte, de esas que nos gustan mucho a los aficionados.

Recién disfrutamos de la visita de los Colorado Rockies y de los Houston Astros a México con una serie de juegos de temporada regular y ahora es momento de sacar los ahorros, porque Star Wars y los Diablos tienen listo el lanzamiento de merch especial para chicos y no tan chicos.

Star Wars x Diablos Rojos del México

Festeja el Día del Niño con los Diablos Rojos del México

La colaboración entre los Diablos Rojos del México y Star Wars no es solo de merch especial, también aprovecharan para celebrar el día del niño con todos los ‘diablitos’ y ‘diablitas’ el próximo May The 4th, una fecha especial para todos los amantes de la saga de George Lucas.

Para empezar, los boletos de todos los niños menores de 15 años estarán a la venta en las taquillas del Harp Helú a tan solo 10 pesitos, eso sí, solo se permite la compra de cuatro boletos por persona y hasta agotar existencias. Y no, la promoción no incluye a aquellos que aún tienen alma de niños.

Promoción del Harp Helú para el Día del Niño / Fotografía Diablos Rojos del México IG

Además de una serie de actividades que los organizadores tienen listas para que los niños y no tan niños festejen a lo grande entre las galaxias y el beisbol. Así que es momento de apartar sus lugares, si aún no tienen planes para el siguiente fin de semana.

Hayden Christensen y Ewan McGregor en el episodio III de Star Wars: Foto Lucasfilm

¿Cuándo sale la merch especial de Star Wars y los Diablos Rojos?

Antes del juego entre Diablos y Guerreros, y la celebración del Día del Niño, el próximo May The 4th saldrá al venta de la merch especial, para festejar una fecha tan significativa en el universo de Star Wars que tendrá camisolas, gorras, playeras y hoodies.

Camisola: Un diseño que combina el lado oscuro y a los Diablos Rojos

Playera: Con diseño de los personajes más importantes de Star Wars como Darth Vader y Darth Maul

Hoodies: Diseños con una mezcla de las galaxias y el beisbol

Gorra: Diseños con una mezcla de las galaxias y el beisbol

Imagen ilustrativa de un fan vestido como Darth Vader/Foto: Getty Images

Y en una de esas el encargado de lanzar la primera bola del juego podría ser Luke Skywalker o mejor dicho Mark Hamill, pero eso aún no está confirmado. Así que ya saben, vayan al Harp Helú a disfrutar de beisbol y de las actividades que habrá con temática de las galaxias, además de que pueden darse una vuelta en la tienda de los Diablos para ver que recuerdito se les pega.

