Diana Flores, la coach mexicana que trabajará con Peyton Manning en el Pro Bowl

Se nos fue una temporada más en la NFL y eso indica que es momento del Pro Bowl, evento que contará con participación mexicana gracias a Diana Flores. La seleccionada nacional de flag football trabajará con los mejores jugadores e incluso exjugadores, en lo que representará momentos espectaculares.

El Pro Bowl dejó de llamar la atención de los fans de la NFL, así que se buscó un cambio para hacerlo más atractivo. Eli y Peyton Manning comandarán a los equipos de la Conferencia Americana y Nacional; sin embargo, ‘The Sheriff’ contará con el apoyo de una figura mexicana.

Diana Flores no solo será la coordinadora ofensiva de la AFC durante el Pro Bowl, sino que tiene amplo recorrido como jugadora. Actual medallista de oro con México en los World Games 2022, asegura estar viviendo una experiencia inolvidable.

“La verdad es que es increíble poder compartir, estar aquí con el mejor talento de la NFL. Ya tuvimos oportunidad de tener juntas de equipo y coacheo, entonces estoy muy contenta y agradecida. Hemos tenido reuniones con Peyton Manning, con Ryan Lewis, para hablar sobre el playbook y cómo vamos a jugar“, reveló en entrevista para ESPN.

Asimismo, Diana Flores a convivido con las estrellas de la NFL de una manera diferente durante la actividad del Pro Bowl. Estamos acostumbrados a ver a los jugadores muy concentrados y aquí aprovechan para divertirse de otra manera, aunque con la victoria siempre en mente.

¿Cómo se jugará el próximo Pro Bowl? ¿Qué se siente estar rodeada de figuras de la NFL?



La mexicana y coordinadora ofensiva de la AFC, Diana Flores lo explica



¡IMPERDIBLE!



Disfruta toda la actividad del Pro Bowl skills showdown

¿Quién es Diana Flores y cómo ha sido su carrera antes del Pro Bowl?

Diana Flores es embajadora de la NFL y fue considerada para el Pro Bowl de 2023 con 17 años de experiencia en este deporte. Se desempeña como quarterback y la hemos visto en otros eventos, como las cínicas de flag football, en las que también estuvo presente Jill Biden.

La preparatoria North Penn de Pensilvania, Estados Unidos, la seleccionó para formar parte de su equipo con apenas 14 años de edad. Después, en 2014, recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

Diana Flores es la jugadora más joven en disputar un partido internacional y en el marco de su participación en el Pro Bowl, reconoció el cambio que el futbol americano generó en su vida.

“Me llena el corazón ver el impacto y crecimiento de este deporte, que a mí personalmente me ha cobijado por muchos años y me ha ayudado a crecer como persona, como atleta y a hacer realidad muchos de mis sueños. El deporte definitivamente une a las personas, hombres y mujeres, niños, no importa la edad ni de dónde eres. Nos une en acción y en corazón“, declaró Flores en entrevista para La Afición.