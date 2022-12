Al final del primer tiempo de la final contra Argentina, la Selección de Francia estaba en la lona. No sólo perdía 2-0, sino que no jugaba a nada y antes del descanso el técnico Didier Deschamps realizó un par de cambios. Sacó de la cancha a Ousmane Dembélé y al lesionado Olivier Giroud, por lo que desde ese momento se sabía que el vestidor sería un hervidero.

Y así fue, de acuerdo por lo revelado en el documental “Thank you the Blues”, que muestra parte de la charla que se tuvo en el vestidor durante el descanso, donde el técnico Didier Deschamps dirigió una serie de reclamos hacia sus jugadores, a los que dijo que no estaban jugando como si fuera una final.

Getty Images

¿Qué le dijo Deschamps a sus jugadores?

El estratega pidió a sus jugadores más precisión en los pases y en las decisiones y jugar más compactos. “Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!”, dijo el timonel, antes de lanzar un mensaje más contundente, de esos que llegan y golpean al orgullo.

“Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Ellos juegan una puta final y nosotros no!”.

Didier Deschamps à la mi-temps de Argentine-France :



« Vous savez la différence entre nous et eux ? C’est qu’eux jouent une put*** de finale alors que nous on ne la joue pas ! » ? pic.twitter.com/Nj1KiMo2En — 92%? (@Neymarinho92i) December 19, 2022

Mbappé también levantó la voz

Deschamps no fue el único que habló en el vestidor durante el medio tiempo. También lo hizo Kylian Mbappé, quien pasó desapercibido en el primer tiempo debido a que no le llegaron balones. Reafirmó la idea de su técnico al considerar que parecía que se jugaban un partido cualquiera y no la final de un Mundial.

“¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo, es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida!.. Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos”.

Dejo aquí versión traducida de la charla de Mbappé y Deschamps al descanso del Argentina-Francia



?️@padreira_pic.twitter.com/OpSX2UYfiN — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 21, 2022

Mbappé fue el jugador que sacó la casta por Francia al marcar los dos goles con los cuales Francia empató el partido en los últimos minutos, por lo cual el partido se puso bueno en los tiempos extra y penales, instancia en la que Argentina se coronó.

Al parecer los argentinos tiene una facilidad para hacer enojar a los entrenadores franceses, pues cabe recordar que Hervé Renard, el técnico de Arabia Saudita, puso como chanclas a sus jugadores tras ir perdiendo 1-0 contra la albiceleste y al final terminaron remontando.